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Бранденбургские ворота

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Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja spricht bei einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
DEU, 2006: Das Holstentor bei Nacht, Luebeck, Schleswig-Holstein. . [en] Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany. . | DEU, 2006: Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany.

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) 21.08.2021

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Ausstellung Belarus Lebt, Pilecki Institut Berlin, aufgenommen 24.6.21 von Dmitry Vachedin.

"Говорить и кричать": выставка "Жыве Беларусь" в Берлине 25.06.2021

Железная тюремная клетка, БЧБ-флаги и рисунки из белорусских СИЗО - в двух шагах от Бранденбургских ворот. Тут же "Вольный хор" поет запрещенные в Беларуси песни.

Антипутинский лагерь в центре Берлина (12.04.2021) 12.04.2021

Гражданские активисты начали протестную акцию "Антипутинский лагерь" в Берлине у Бранденбургских ворот. Акция продлится месяц.
Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin. Foto: Vladimir Esipov/DW 10.4.2021

Антипутинский лагерь в центре Берлина: плакаты, песни, палатки 10.04.2021

Гражданские активисты из России планируют месяц ночевать на тротуаре у Бранденбургских ворот, чтобы выразить протест против происходящего в России.
Stoppt Putins Propaganda - Keine Lizenz für den Sender RT steht auf einem Transparent unweit des Brandenburger Tores an der Straße des 17. Juni. Dort hat der in Gründung befindliche Verein UnKremlin und die junge russische Gruppe Perestroj_card ein Zeltlager errichtet. Mit der Aktion protestieren die Aktivisten gegen Kremlchef Putin. Die Veranstalter fordern unter anderem die Freilassung des Oppositionsführers Nawalny, der zu Straflagerhaft verurteilt wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

В центре Берлина разбили протестный лагерь в поддержку Навального 10.04.2021

Активисты планируют оставаться перед Бранденбургскими воротами один месяц, призывая освободить российских политзаключенных.
The Brandenburg Gate is pictured before Earth Hour in Berlin, March 30, 2019. Picture taken with fish eye lens. REUTERS/Fabrizio Bensch

"Час Земли": гаснут подсветки ведущих достопримечательностей во всем мире 27.03.2021

Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.

Teilnehmer einer Demonstration von Rechtsextremisten und sogenannten «Reichsbürgern» schreien auf der Straße des 17. Juni Polizisten an.

В Берлине полиция пресекла акцию праворадикалов 20.03.2021

Уличная акция у Бранденбургских ворот собрала около 300 участников праворадикальных движений. Большинство отказывались надевать защитные маски. Порядок охраняли 1800 полицейских.
Ein Mann hat zahlreiche Halbkugeln auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor mit einem mit LED-Lichtern besetzten Rad gezeichnet. (Langzeitbelichtung)

Светопись на велосипедах (фото) 07.01.2021

Во время пандемии перед Бранденбургскими воротами в Берлине немноголюдно и можно делать такие вот необычные фотографии.

23.06.2020, Brandenburg, Potsdam: Der Springbrunnen auf dem Luisenplatz vor der Kulisse des Brandenburger Tores im Abendlicht der untergehenden Sonne. Das Tor nach Vorbild eines römischen Triumphbogens am westlichen Ende der Brandenburger Straße wurde im Auftrag Friedrich des Großen in den Jahren 1770 bis 1771 gestaltet. Dafür wurde nach Ende des Siebenjährigen Kriegs das alte, einfache Tor abgetragen. Der Architekt Carl von Gontard entwarf dabei die Stadtseite, während sein Schüler Georg Christian Unger die zum Land zeigende Seite gestaltete. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Сколько в мире Бранденбургских ворот? (фото) 28.06.2020

Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.
dpatopbilder - 11.06.2020, Berlin: Das Brandenburger Tor spiegelt sich in einer Regenpfütze (Langzeitbelichtung). Foto: Paul Zinken/dpa-zb-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Живописная лужа перед Бранденбургскими воротами (фото) 12.06.2020

Тропический ливень в Берлине? Да, в наши времена бывает и не такое! И вот - результат.
Berlin-Mitte, Brandenburger Tor (178891 erbaut von C.G.Langhans). Pariser Platz mit Brandenburger Tor und Tiergarten nach den Zerstörungen April 1945. Luftaufnahme, Anfang Mai 1945. |

Бранденбургские ворота после войны (фото) 09.05.2020

Разрушенные Бранденбургские ворота и здания на Парижской площади - так выглядел Берлин в майские дни 75 лет назад.
08.05.2020, Berlin: In den Sprachen Russisch (l-r), Englisch, Französisch und Deutsch wird das Brandenburger Tor mit dem Wort «Danke» angestrahlt. Am 08. Mai jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском и других языках 08.05.2020

Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма.
13.08.2017 +++ Two tourists from France shake hands through a hole in the remains of the Berlin Wall at the Berlin Wall memorial at Bernauer Strasse in Berlin, Sunday, Aug. 13, 2017. Berlin commemorates the 56th anniversary of the construction of the Berlin Wall on Aug. 13, 1961. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Как в Берлине отмечали 30-летие падения Берлинской стены 09.11.2019

В немецкой столице и многих других городах отпраздновали годовщину ликвидации границы, несколько десятилетий разделявшей Германию и ее народ. Репортаж DW.

FILE - In this March 6 , 2014 file picture, Russian l music director of the Bavarian State Opera Kirill Petrenko speaks during the annual press conference at the State Opera in Munich, Germany. The Berlin Philharmonic has named Siberian-born conductor Kirill Petrenko as its next chief conductor one of the most prestigious posts in the world of classical music. The orchestra made the announcement Monday June 22, 2015 at a news conference at its concert hall in Berlin. Petrenko will take over from Simon Rattle, who is leaving to take over the London Symphony Orchestra. (Sven Hoppe/dpa via AP,file)

Премьера года: Кирилл Петренко за пультом Берлинского филармонического 23.08.2019

Взаимная любовь вспыхнула при первой же встрече. Теперь одним из самых известных оркестров мира руководит звездный дирижер, родившийся в СССР.
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