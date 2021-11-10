Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.
9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Железная тюремная клетка, БЧБ-флаги и рисунки из белорусских СИЗО - в двух шагах от Бранденбургских ворот. Тут же "Вольный хор" поет запрещенные в Беларуси песни.
Гражданские активисты начали протестную акцию "Антипутинский лагерь" в Берлине у Бранденбургских ворот. Акция продлится месяц.
Гражданские активисты из России планируют месяц ночевать на тротуаре у Бранденбургских ворот, чтобы выразить протест против происходящего в России.
Активисты планируют оставаться перед Бранденбургскими воротами один месяц, призывая освободить российских политзаключенных.
Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.
Уличная акция у Бранденбургских ворот собрала около 300 участников праворадикальных движений. Большинство отказывались надевать защитные маски. Порядок охраняли 1800 полицейских.
Во время пандемии перед Бранденбургскими воротами в Берлине немноголюдно и можно делать такие вот необычные фотографии.
Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.
Тропический ливень в Берлине? Да, в наши времена бывает и не такое! И вот - результат.
Разрушенные Бранденбургские ворота и здания на Парижской площади - так выглядел Берлин в майские дни 75 лет назад.
Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма.
В немецкой столице и многих других городах отпраздновали годовщину ликвидации границы, несколько десятилетий разделявшей Германию и ее народ. Репортаж DW.
Взаимная любовь вспыхнула при первой же встрече. Теперь одним из самых известных оркестров мира руководит звездный дирижер, родившийся в СССР.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact