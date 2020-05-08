Бранденбургские ворота после войны (фото)

Берлин • В эти майские дни исполнилось 75 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Эти исторические фотографии сделаны в мае 1945 года в центре Берлина. После войны Бранденбургские ворота стали символом раздела Германии, а в 1989 году - символом воссоединения страны.

До второго сентября 2020 года в интернете по адресуwww.75jahrekriegsende.berlin можно посетить виртуальную выставку "На Берлин - 75 лет после окончания войны" на немецком и английском языках.

Площадь перед Бранденбургскими воротами в мае 1945 года

Проводы Знамени Победы в Москву 20 мая 1945 года

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