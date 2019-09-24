Браки в Германии: разрешены ли свадьбы с несовершеннолетними?

Официально вступать в брак в Германии можно с 18 лет. Соответствующий закон был принят для того, чтобы предотвратить ранние принудительные браки. Какие результаты он приносит?
Два года назад в Германии приняли закон, цель которого - предотвратить браки между несовершеннолетними. Согласно закону, жениться или выходить замуж в ФРГ можно только с 18 лет. Все браки, заключенные до вступления документа в силу, а также за границей, могут быть аннулированы через суд, если будет установлено, что одному из молодоженов на момент заключения брака исполнилось лишь 16-17 лет. Если же жених или невеста вступили в брак, когда им было меньше 16 лет, такой брак вообще считается недействительным.
Но фактическое действие закона оказалось ограниченным. Как показало исследование, проведенное организацией по защите прав женщин Terre des Femmes, после вступления документа в силу было зарегистрировано 813 браков, в которых один из партнеров являлся несовершеннолетним. Но лишь 10 из этих ранних браков были аннулированы.
Почему в Германии нет статистики о ранних браках
"Предоставить официальные статистические данные в этом случае очень сложно", - признает Моника Михель (Monila Michell), референт организации Terre des Femmes. Ведь в некоторых федеральных землях нет центральной структуры, которая бы за это отвечала. Ответственность распределена между различными учреждениями и ведомствами. "Поэтому мы не можем назвать точные цифры", - сетует Михель. Но, по ее словам, неофициальные данные показывают, что таких случаев намного больше, чем известно.
"Мы исходим из того, что каждые выходные в Германии заключается брак между несовершеннолетними", - отмечает сотрудница организации Terre des Femmes. Но выявлять такие случаи сложно по нескольким причинам, поясняет она.
Во-первых, в разных федеральных землях существует разное количество структур, занимающихся вопросами аннулирования таких браков, и закон выполняется тоже по-разному. Поэтому в Берлине, например, выявлено 3 случая, а в Баварии - 367. Во-вторых, сами несовершеннолетние, вступившие в брак не по доброй воле, предпочитают об этом не рассказывать. "Они сами не рассматривают этот брак как принудительный, потому что не знают, что это может быть по-другому. Они выросли с представлениями о том, что это правильно, а в определенных ситуациях рассматривают брак как защиту", - продолжает Моника Михель.
При этом она предупреждает о последствиях таких браков: "Высока вероятность ранней беременности. После вступления в брак несовершеннолетний супруг или супруга могут бросить школу, а это означает потерю долгосрочной перспективы".
Брак между несовершеннолетними - нарушение прав ребенка
По данным ЮНИСЕФ, за прошедшее десятилетие число девушек, по всему миру насильно выданных замуж в возрасте до 18 лет, снизилось с 25% до 21%. Тем не менее 12 млн девушек ежегодно вступают в брак, не достигнув совершеннолетия. Всего, по подсчетам ЮНИСЕФ, сейчас насчитывается 765 млн несовершеннолетних, вступивших в брак. Из них 650 млн девушек. Почти 115 млн мужчин, которым сегодня от 20 до 24 лет, на момент их женитьбы не достигли 18-летия. Пятая часть из них вступили в брак, когда им было 15 и менее лет.
В 2015 году в знак протеста правозащитники из Terre des Femmes инсценировали свадьбу с несовершеннолетней
"Ранний брак означает, что детство внезапно закончилось. И это является нарушением прав ребенка", - говорит Генриетта Форе, исполнительный директор программ ЮНИСЕФ. Несовершеннолетние юноши после свадьбы вынуждены брать на себя роль ответственного взрослого, главы семьи. Часто ранний брак ведет к раннему отцовству и материнству. А это еще больше усиливает ответственность, возлагаемую на молодого человека.
Чем грозит расторжение брака с несовершеннолетними в Германии
По мнению Моники Михель, принятый в Германии закон создал хорошую базу для защиты несовершеннолетних от ранних и принудительных браков. Но чтобы обеспечить его эффективное исполнение, необходима прозрачность. В каждой федеральной земле должно быть ведомство, занимающееся этим вопросом.
"И там должны знать обо всех случаях ранних браков, чтобы не терять времени. Поскольку зачастую, когда чиновникам об этом становится известно, супруги уже достигают совершеннолетия. И тогда только они сами могут повлиять на ситуацию. Но, чтобы заявить о раннем браке, нужна смелость", - подчеркивает сотрудница правозащитной организации.
Именно по этой причине в Германии лишь 10 браков между несовершеннолетними были расторгнуты. Другая причина - право на свободу перемещения в ЕС. "Часто права женщины зависят от ее статуса супруги. Если у мужа есть работа в Германии, у него имеется и право на свободное перемещение и повсеместное проживание. Если брак расторгается, супруге могут отказать в дальнейшем пребывании на территории ЕС, поскольку она еще не зарабатывает самостоятельно", - подвела итог Моника Михель.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: