Бразилия планирует ужесточить контроль над расходами НКО

Правительство Бразилии намеревается усилить наблюдение за финансированием действующих в стране неправительственных организаций. Об этом в понедельник, 7 января, заявил в интервью бразильскому новостному интернет-изданию G1 глава администрации правительства Карлуш дос Сантос Круз.

По его словам, данная инициатива поможет лучше определить: насколько успешно неправительственные организации дополняют работу правительства. При этом политик подчеркнул, что правительство не собирается ограничивать деятельность НКО. "Цель правительства состоит в том, чтобы оптимизировать использование средств госбюджета и принести пользу тем людям, которым оказывают поддержку НКО", - цитирует Круза информационное агентство Reuters.

В то же время некоторые лидеры неправительственных организаций выразили озабоченность этими планами властей. Хосе Мигель Виванко, возглавляющий американское подразделение правозащитной организации Human Rights Watch, в частности, задался вопросом о том, как далеко зайдет правительство в области мониторинга НКО. При этом он отметил, что указ об НКО может иметь и положительное значение - в случае, если он будет способствовать укреплению конструктивных отношений между международным гражданским обществом и правительством.

Указ о контроле над НКО

Указ об усилении контроля над деятельностью НКО стал одним из первых постановлений ультраправого президента Бразилии Жуира Болсонару, который принес присягу 1 января 2019 года.

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