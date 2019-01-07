 Бразилия планирует ужесточить контроль над расходами НКО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2019

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Мир

Бразилия планирует ужесточить контроль над расходами НКО

Бразилия намеревается пристальнее следить за тем, на что неправительственные организации расходуют средства из госбюджета. При этом ограничивать деятельность НКО власти не собираются.

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Правительство Бразилии намеревается усилить наблюдение за финансированием действующих в стране неправительственных организаций.  Об этом в понедельник, 7 января, заявил в интервью бразильскому новостному интернет-изданию G1 глава администрации правительства Карлуш дос Сантос Круз.

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По его словам, данная инициатива поможет лучше определить: насколько успешно неправительственные организации дополняют работу правительства. При этом политик подчеркнул, что правительство не собирается ограничивать деятельность НКО. "Цель правительства состоит в том, чтобы оптимизировать использование средств госбюджета и принести пользу тем людям, которым оказывают поддержку НКО", - цитирует Круза информационное агентство Reuters.

В то же время некоторые лидеры неправительственных организаций выразили озабоченность этими планами властей. Хосе Мигель Виванко, возглавляющий американское подразделение правозащитной организации Human Rights Watch, в частности, задался вопросом о том, как далеко зайдет правительство в области мониторинга НКО. При этом он отметил, что указ об НКО может иметь и положительное значение - в случае, если он будет способствовать укреплению конструктивных отношений между международным гражданским обществом и правительством. 

Указ о контроле над НКО

Указ об усилении контроля над деятельностью НКО стал одним из первых постановлений ультраправого президента Бразилии Жуира Болсонару, который принес присягу 1 января 2019 года.

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Аудио- и видеофайлы по теме

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