 Бразилия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2020

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Мир

Бразилия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Южная Америка, по оценке ВОЗ, превращается в новый эпицентр пандемии коронавируса. А самая пострадавшая страна - Бразилия.

Раздача продуктов в Бразилии

Раздача продуктов в Бразилии

Бразилия, обогнав Россию, заняла второе место в мире по числу заражений коронавирусом. По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, по состоянию на ночь на субботу, 23 мая, в Бразилии зафиксировано 330 890 заражений, тогда как в России 326 448. За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражения, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии. За это время от последствий заражения погибли 1001 человек, а всего с начала пандемии - 21 048.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в пятницу назвал Южную Америку "новым эпицентром заболевания", а Бразилию "наиболее пострадавшей страной". Райан обратил особое внимание на регион Амазонии, где плотность заражения и смертность от COVID-19 являются самыми высокими в стране. Во многих регионах Бразилии как система здравоохранения, так и система ритуальных услуг находятся на грани коллапса.

Между тем в Бразилии в 2020 году из-за пандемии COVID-19 ожидается рекордный рост государственного долга (до 93,5 процента ВВП) и самое глубокое падение внутреннего валового продукта за всю историю наблюдений с 1900 года (по меньшей мере, 4,7 процента ВВП). При этом, как сообщает агентство AFP, реальное число зараженных в латиноамериканской стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого числа проводимых тестов.

Президент Бразилии игнорирует рекомендации ВОЗ

Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он называет коронавирус всего лишь "легким гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах.

Болсонару неоднократно заявлял, что введение карантинных мер не по силам для экономики Бразилии. В конфликте вокруг мер по борьбе с новым коронавирусом Болсонару 16 мая лишился уже второго министра здравоохранения за один месяц.

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  • пожарные борются с огнем в лесах Амазонии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Пожарные самоотверженно борются с огнем

    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

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    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Десятки тысяч лесных пожаров с начала года

    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека

    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Инфраструктура в опасности

    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


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