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Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
Участники акции солидарности с российскими протестующими требовали от властей РФ освобождения всех политзаключенных и Алексея Навального в частности.
Будущий агент 007 появился на свет в Германии - в Рурской области ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года.
Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.
Пожар в больнице "Бергманнсхайль" начался на седьмом этаже в палате пациента и распространился на все здание. В тушении пожара задействованы более 200 человек, ситуацию называют хаотичной.
Участники программы Гете-Института "Мост в немецкий университет" из России и Украины начали учебу в Бохуме - сразу после школы. С DW они поделились своими впечатлениями.
На фестивале "Рурская триеннале" состоялась премьера проекта "Золото Рейна". Вагнера дополнили электронной музыкой и социокритическими текстами.
Фестиваль искусств Ruhrtriennale, стартующий 14 августа, хочет расстаться со славой элитарного. Одно из центральных событий - дебют Теодора Курентзиса и его оркестра MusicAeterna из Перми.
"Жизнь? Или театр?" - так называется выставка в бохумском музее, посвященная творчеству художницы Шарлотты Саломон, которая погибла от рук национал-социалистов в возрасте 26 лет.
За 52 года на предприятии построили 13 млн автомобилей. После ухода Nokia Бохум теряет уже второго крупного работодателя. Городские власти совместно с Opel разработали проект "Бохум 4.0".
С конвейера в Бохуме сошел последний автомобиль Opel. Завод закрывается из-за избыточных мощностей.
Завод Opel в немецком Бохуме прекращает работу из-за избыточных производственных мощностей. Под угрозой оказалось более 3000 сотрудников.
Дуйсбург отказался от проекта художника, памятуя о трагедии на "Параде любви" четырехлетней давности. Поэтому Шнайдеру пришлось осуществить его в Бохуме.
Культура должна помочь заполнить вакуум, который образуется в городе после закрытия промышленного производства.
3 университета + 4 студгородка = 1 альянс. Cоюз университетов Бохума, Дортмунда и Дуйсбурга-Эссена - одно из самых крупных учебных объединений Германии.
Его возглавил известный немецкий диджей, музыкальный продюсер и один из самых ярких представителей международной клубной культуры Ханс Нисвандт.
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