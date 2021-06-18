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Бохум

Ein Alpaka-Paar im Tierpark in Bochum. Während Hengst Gerolf (vorne) bei hohen Temperaturen am liebsten im Pool liegt, beobachtet Weibchen Rosi die Szene. (zu dpa: «Alpaka-Hengst Gerolf liebt pinken Pool zur Abkühlung») +++ dpa-Bildfunk +++

Как альпаки спасаются от жары (фото) 18.06.2021

Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
Bildnummer: 60428251 Datum: 20.08.2013 Copyright: imago/biky 20.08.2013 Bochum Blick auf die Innenstadt von oben Gesellschaft GER xns x0x 2013 quer Übersicht city Stadt Häuser Haus Ruhrgebiet 60428251 Date 20 08 2013 Copyright Imago biky 20 08 2013 Bochum Glance on the Inner city from above Society ger xns x0x 2013 horizontal Overview City City Houses House Ruhr area

В немецком Бохуме прошла акция за освобождение политзаключенных в России 13.02.2021

Участники акции солидарности с российскими протестующими требовали от властей РФ освобождения всех политзаключенных и Алексея Навального в частности.
31.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Der Filmjournalist und Sammler Siegfried Tesche sitzt in der Ausstellung In geheimer Mission – Der Spion, der aus Wattenscheid kam in gelben Ente vom Typ Citroen 2CV spécial, wie sie im James Bond Film In tödlicher Mission zum Einsatz kam. Die Ausstellung zeigt Requisiten und berühmten Fahrzeugen des Film-Agenten James Bond in einem leerstehenden Ladenlokal. Der Unteritel der Ausstellung bezieht sich auf eine fiktive James-Bond-Biografie nach der James Bond 1920 im heutigen Bochumer Stadtteil Wattenscheid geboren wurde. Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда (фото) 11.11.2020

Будущий агент 007 появился на свет в Германии - в Рурской области ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года.

05.10.2018, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Pater Justinus Pech zeigt vor der Kirche des Zisterzienser Kloster im Stadtteil Stipel eine Flasche des nach seinem Rezept hergestellten Monastic Dry Gin. Die Sprirituose wird u.a. über den Klosterladen und das Internet vertrieben. (zu dpa: Gin, Seife und Brot locken Besucher ins Kloster) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий монах наладил производство джина (фото) 10.11.2018

Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen am 30.09.2016 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) die brennenden oberen Stockwerke des Krankenhauses Bergmannsheil. Bei dem Großbrand in dem Krankenhaus sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen, mindestens 15 weitere wurden verletzt. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

При пожаре в клинике Бохума погибли два человека 30.09.2016

Пожар в больнице "Бергманнсхайль" начался на седьмом этаже в палате пациента и распространился на все здание. В тушении пожара задействованы более 200 человек, ситуацию называют хаотичной.
28.05.2015 *** ARCHIV - Das Gebäude der Universitätsverwaltung der Ruhr-Universität Bochum, aufgenommen am 28.05.2015 in Bochum (Nordrhein-Westfalen). Am Freitag äussert sich NRW-Wissenschaftsministerin Schulze zum Thema Jahresbericht Studierendenwerke. Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kusch

В немецкий вуз - экспресс-методом 02.11.2015

Участники программы Гете-Института "Мост в немецкий университет" из России и Украины начали учебу в Бохуме - сразу после школы. С DW они поделились своими впечатлениями.
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Анти-Байройт на Руре: "Золото Рейна" Теодора Курентзиса и Йохана Симонса 15.09.2015

На фестивале "Рурская триеннале" состоялась премьера проекта "Золото Рейна". Вагнера дополнили электронной музыкой и социокритическими текстами.
Bilder der Arbeit Hase von Thomas Schütte die im Rahmen des Projektes Choreografie einer Landschaft von MAP Markus Ambach Projekte entstanden sind Thomas Schuette, Hase, VG Bild-Kunst, Foto Markus Ambach

"Рурская триеннале"-2015: вместе с народом и оркестром из Перми 14.08.2015

Фестиваль искусств Ruhrtriennale, стартующий 14 августа, хочет расстаться со славой элитарного. Одно из центральных событий - дебют Теодора Курентзиса и его оркестра MusicAeterna из Перми.
Quelle: http://www.kunstmuseumbochum.de/kontaktservice/presse/ Pressebilder Charlotte Salomon Foundation *** Nur im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung zu verwenden. 28. Februar bis zum 25. Mai 2015. *** Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, 44787 Bochum Charlotte Salomon. Leben? oder Theater? 28. Februar bis zum 25. Mai 2015 Mit einer Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die wegen ihrer jüdischen Abstammung von den Nationalsozialisten umgebracht wurden, unterliegt auch das Werk von Charlotte Salomon (1917 in Berlin geboren und 1943 im KZ Auschwitz ermordet) der Gefahr, eher als besonderes historisches Dokument, denn als beispielloses Kunstwerk betrachtet zu werden. 1939 flieht sie 21jährig aus Berlin zu ihren Großeltern nach Südfrankreich. Hier entsteht in nur zwei Jahren, von 1940 bis 1942, eine einzigartige Bilderfolge von großer zeichnerischer Kraft und ausdruckstarker Farbigkeit. Die fast 800 Gouachen aus Bildern, Texten und Notationen zu Begleitmelodien fügen sich zu einem Gesamtkunstwerk mit filmischen und comicartigen Elementen. Zwar entstand die Bildfolge unter dem enormen psychischen Druck, dem sie als Emigrantin in Südfrankreich in ihren letzten Lebensjahren ausgeliefert war. Indem sie ihre Lebensgeschichte künstlerisch verfremdet malte, hat sie jedoch ein nahezu konzeptionelles, autonomes Kunstwerk geschaffen. Konzipiert wie ein Theaterstück oder wie das Drehbuch zu einem Film, werden die Bilder zur expressiven Szenenfolge ihrer Familiengeschichte, die zwischen Realität und Imagination oszilliert. Dem jeweiligen Ereignis und der intendierten Wirkung entsprechend entwickelt oder zitiert die Malerin unterschiedliche Stile, die von bewusst kindlicher, naiver Malerei über Michelangelo, van Gogh, Munch, die deutschen Expressionisten wie Beckmann und Kirchner bis hin zu Matisse, Picasso und nahezu abstrakter Kunst reichen. Der Einsatz der Schrift bringt die Bilder bisweilen in eine Nähe zur Karikatur und zum Comic. In der Malerei erscheinen Texte, die sich wie Opernlibretti, Regieanweisungen, oder Gedankensplitter lesen. Mit scharfer Beobachtungsgabe reflektiert sie gleichermaßen psychische Zustände wie politische Ereignisse mit Humor, Ironie und Sarkasmus, aber auch mit einem hohen Maß an Empathie. Dabei bezieht sie auch die Musik ein, indem sie Melodien aus Klassik, Volksmusik und Schlager zu einzelnen Texten vorgibt. Diese gattungsübergreifende, künstlerische Strategie provoziert - insbesondere beim „geübten“ Kunstbetrachter - eine dichte, unterschiedliche Sinne ansprechende ästhetische Wahrnehmung, die sich als imaginiertes Gesamtkunstwerk umschreiben lässt.

Бохум посвятил выставку погибшей в Освенциме Шарлотте Саломон 27.02.2015

"Жизнь? Или театр?" - так называется выставка в бохумском музее, посвященная творчеству художницы Шарлотты Саломон, которая погибла от рук национал-социалистов в возрасте 26 лет.
A banner we will stay is seen in front of the Opel plant in Bochum November 25, 2014. European carmaker Opel will close its Bochum plant by year-end 2014. Picture taken on November 25. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: TRANSPORT BUSINESS EMPLOYMENT)

Завод Opel в Бохуме закрыт, что дальше? 08.12.2014

За 52 года на предприятии построили 13 млн автомобилей. После ухода Nokia Бохум теряет уже второго крупного работодателя. Городские власти совместно с Opel разработали проект "Бохум 4.0".
Ein Opel-Arbeiter geht am 05.12.2014 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zum Werk. Im Bochumer Opel-Werk wurde in der Nacht zum Freitag (05.12.2014) das letzte Auto gebaut. Zum Jahresende schließt das Werk. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Opel прекратил производство автомобилей в Бохуме 05.12.2014

С конвейера в Бохуме сошел последний автомобиль Opel. Завод закрывается из-за избыточных мощностей.
Workers arrive before their shift at an Opel plant in Bochum August 23, 2012. Opel, the German unit of U.S. automaker General Motors, agreed with labour representatives to cut the hours of several thousand workers at two of its four German plants in response to a drop in demand for cars in Europe. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: TRANSPORT BUSINESS EMPLOYMENT)

Opel покинет Бохум к концу 2014 года 26.11.2014

Завод Opel в немецком Бохуме прекращает работу из-за избыточных производственных мощностей. Под угрозой оказалось более 3000 сотрудников.
Ein Teil der begehbaren Raumskulptur «Kunstmuseum» des Künstlers Gregor Schneider ist am 28.08.2014 an der Fassade des Kunstmuseum in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Schneiders Beitrag zum Festival Ruhrtriennale wird an diesem Freitag eröffnet. Foto: Bernd Thissen/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung über die Ruhrtriennale)

Грегор Шнайдер создал туннель-иллюзию 29.08.2014

Дуйсбург отказался от проекта художника, памятуя о трагедии на "Параде любви" четырехлетней давности. Поэтому Шнайдеру пришлось осуществить его в Бохуме.
ARCHIV - Opel-Mitarbeiter der Nachtschicht verlassen am 18.02.2009 das Opel-Werk in Bochum. Mit den aktuellen Verlustzahlen von Opel sind Spekulationen über eine Schließung des Bochumer Werkes wieder aufgeflammt. Das Werk hat eine einschneidende Restrukturierung aber gerade erst hinter sich. Der Betriebsrat pocht auch auf eine Produktionsgarantie der Geschäftsleitung, dass Bochum als einziger Opel-Standort das Erfolgsmodell Zafira fertigen darf. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

От садового искусства до заводской оперы: Бохум готовится к будущему после "Опеля" 25.04.2014

Культура должна помочь заполнить вакуум, который образуется в городе после закрытия промышленного производства.
Ein Stent, der aus Nickel-Titan-Drähten geflochten wurde. Er hat eine hohe Flexibilität, die der von Blutgefäßen entspricht. Entwickelt wurde der Stent an der Ruhr-Universität-Bochum (Foto: RUBIN - Das Wissenschaftsmagazin)

Новое лицо рурских университетов 03.03.2014

3 университета + 4 студгородка = 1 альянс. Cоюз университетов Бохума, Дортмунда и Дуйсбурга-Эссена - одно из самых крупных учебных объединений Германии.
Der DJ und Autor Hans Nieswandt steht bei der Eröffnungsveranstaltung des Festivals c/o-pop (cologne on pop) am Mittwoch (13.08.2008) in Köln an einem Plattenteller. c/o pop läuft bis zum 17. August und ist ein urbanes Festival für elektronische Musik, Indie, Pop- und Clubkultur, das seit 2004 jedes Jahr in Köln stattfindet. Foto: Jörg Carstensen dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

В университете "Фолькванг" основано первое в Германии отделение поп-музыки 02.01.2014

Его возглавил известный немецкий диджей, музыкальный продюсер и один из самых ярких представителей международной клубной культуры Ханс Нисвандт.
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