Боссы немецкого автопрома едут в Вашингтон с надеждой

Во вторник, 4 декабря, в Вашингтоне будет находиться представительная делегация из Германии: руководители концернов BMW, Daimler и Volkswagen постараются закрепить позитивный тренд, начавшийся на саммите "большой двадцатки" в Аргентине. На полях саммита делегации двух ведущих экономических держав - США и КНР - договорились в течение ближайших 90 дней не вводить новые таможенные тарифы. На фоне снижения напряженности и немецкий автопром, который имеет крупные экономические интересы как в Китае, так и в Соединенных Штатах, надеется на конструктивное решение торговых споров, в свою очередь, между ЕС и США.

Боссы Daimler, VW, BMW и их опасения по поводу планов Трампа

На встречу отправились глава совета директоров Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche), шеф Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess), а также финансовый директор BMW Николас Петер (Nicolas Peter). Они проведут переговоры с советником президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Ларри Кудлоу, а также министром торговли Уилбуром Россом.

Летом глава Еврокомиссии и президент США договорились не спешить с вводом новых пошлин

Несмотря на перемирие в торговом споре между КНР и США, еще совсем недавно сам президент Трамп вновь грозился в обход ВТО повысить таможенные пошлины на автомобили из ЕС. Трамп неоднократно выступал с критикой нынешних условий взаимной торговли. По его мнению, более справедливым было бы обложить европейские легковые авто, ввозимые в США, 25-процентной пошлиной. Такая мера, разумеется, стала бы сильным ударом для BMW, Daimler и Volkswagen.

"Мы обеспокоены (возможными новыми. - Ред.) тарифами. Немецкий автопром зависит от открытых рынков", - сообщил агентству Reuters один из участников немецкой делегации. В настоящее время таможенный сбор с импортируемого из Евросоюза в США автомобиля составляет 2,5 процента, а в ЕС взимают 10 процентов от стоимости поставляемых на местный рынок американских авто. С грузовиками ситуация обратная: в ЕС действует меньший тариф, чем в США: таможенный сбор составляет 14 процентов против 25 - на европейские грузовые автомобили, поставляемые в США.

Автопром ФРГ надеется найти общий язык с президентом США

Поскольку формально представители немецкого автопрома не уполномочены обсуждать с администрацией США трансатлантические торговые отношения, то на повестке дня переговоров в Вашингтоне только инвестиции немецких автомобилестроителей в американскую экономику. У каждого из трех концернов из ФРГ есть большие планы на сей счет. Дитер Цетше может с гордостью рассказать о новых инвестициях в завод Daimler в Алабаме, куда немецкий концерн готов вложить дополнительно миллиард долларов.

Завод концерна Daimler в Алабаме

Глава Volkswagen может на встрече напомнить о намерении построить завод по производству электромобилей. А представитель BMW наверняка расскажет о планах возведения нового завода по производству двигателей. Всего же автопроизводители из Германии и их поставщики, по данным отраслевого объединения немецких машиностроителей VDA, дают работу почти 120 тысячам человек в США.

И тем не менее очевидно, что переговоры представителей немецкого автопрома как одной из самых важных отраслей во взаимной торговли, будут иметь значение и для будущего урегулирования в целом спора о пошлинах между ЕС и США. Именно поэтому, как уточнили источники, знакомые с ходом переговоров, представители автоконцернов согласовали свои позиции с Еврокомиссией и с правительством ФРГ.

Переговоры в Вашингтоне публично поддержала и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), заявив, что "немецкие автопроизводители являются крупными работодателями в Соединенных Штатах, так что есть основания для переговоров с администрацией США об инвестициях и о том, какое будущее их ждет".

"Помпезное шоу" или неплохая идея?

Инициатива встречи исходила от Вашингтона, потому что все мероприятие есть не что иное как "помпезное шоу для мистера Трампа, обещающее ему заголовки в СМИ", так критично в интервью газете Handelsblatt оценил будущие переговоры Деннис Сноуэр (Dennis Snower) из Кильского института мировой экономики (IfW).

Лучше бы они велись представителями государств, а не лоббистами отдельных отраслей, указал Сноуэр. Он и некоторые другие экономисты уверены, что встреча изначально ставит автопром Европы в более невыгодную ситуацию и что администрация Трампа использует их как рычаг давления на ЕС.

"Неплохой идеей" назвал вашингтонскую встречу коллега Сноуэра из IfW Штефан Котс (Stefan Kooths), специалист по вопросам мировой торговли. "Вреда не будет, если стороны будут разговаривать друг с другом", - пояснил Котс в разговоре с DW. Так появится возможность снять "напряженность" в отношениях - если немецкие автобоссы смогут донести до администрации США мысль, что "американцы ни в коем случае не являются жертвой международной торговли автомобилями".

Котс также заметил, что каждый пятый автомобиль, собранный на заводах немецких автоконцернов в США, продается в КНР. Это, в свою очередь, помогает Вашингтону сократить дефицит внешнеторгового баланса в торговле с Китаем. А если Пекин, как обещает Трамп, снизит тарифы на ввоз автомобилей из США, то число проданных в Китае авто, которые производятся на заводах немецких автоконцернов в США, может еще и увеличиться.

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