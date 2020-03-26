 Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.03.2020

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Россия

Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева

Экс-премьер РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен: Россия преодолеет трудности, вызванные коронавирусом и падением цен на нефть. Сергей Елкин вспомнил другой призыв политика.

Карикатура - бывший премьер-министр России, а сейчас - зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: Масок и тестов нет, но вы держитесь!

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    Автор: Сергей Елкин


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Война с коронавирусом. Нефтяные гонки. Двадцать лет Цап-царапу – "Заповедник", выпуск 116, 29.03.20

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