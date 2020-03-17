 Борьба с вирусом: Президент Украины призвал церкви проводить онлайн-службы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2020

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Мир

Борьба с вирусом: Президент Украины призвал церкви проводить онлайн-службы

Мировое сообщество борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель легочного заболевания COVID-19 обнаружен у 378 тысяч человек. DW следит за событиями 24 марта.

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

В мире продолжает увеличиваться число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 195 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 378 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 16 тысяч человек, выздоровели свыше 101 тысячи. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 24 марта (время московское).

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, цель которого - не допустить скупки товаров, необходимых в борьбе с пандемией, а также искусственного роста цен на них. Белый дом не позволит подобной практике "наносить ущерб здоровью Америки в этот час нужды", подчеркнула его пресс-секретарь Стефани Гришэм.

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Пандемия легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, набирает обороты, обеспокоен генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус. По его словам, с выявления первого заражения до появления 100-тысячного инфицированного прошло 67 дней, до выявления 200-тысячного зараженного - 11 дней, а до обнаружения 300-тысячного - всего 4 дня.

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести летние Олимпийские игры в связи с пандемией COVID-19, утверждает его бывший вице-президент Ричард Паунд. Олимпиада "не начнется 24 июля" 2020 года, заявил он в интервью американскому изданию USA Today. Предполагалось, что Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. На какой срок могут быть перенесены Игры, Паунд не сказал.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей проводить службу через интернет, чтобы не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2. "Благодарю тех глав церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность", - заявил глава государства.

Хроника событий 23 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

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    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

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    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

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    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

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    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

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    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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