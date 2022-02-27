Боррель: Главы МИД ЕС одобрили отключение ряда банков РФ от SWIFT

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий понедельника, 28 февраля (время московское).

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сомневается в искренности намерений президента России Владимира Путина начать переговоры с Украиной, однако согласен, что необходимо попытаться положить конец конфликту. "Если он (Путин - Ред.) хочет остановиться, если хочет вывести войска, если хочет вести переговоры - это очень хорошая новость. У меня есть сомнения... Я пока не видел в его поведении ничего такого, что заставило бы меня думать, что он может быть искренним", - отметил Джонсон. "Однако если это так, то мы должны использовать все возможности", - добавил глава кабмина.

"Аэрофлот" приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга

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Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией "Россия") по следующим направлениям: Любляна (Словения), София (Болгария), Бухарест (Румыния), Рига (Латвия), Прага (Чехия), Варшава (Польша), Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Кишинев (Молдова). Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

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Главы министерств иностранных дел (МИД) 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, а также одобрили прежние ограничения, в том числе - отключение ряда российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы отключаем определенное количество российских банков от SWIFT", - сказал он. Решение до конца дня 27 февраля должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

Хроника событий 27 февраля >>>

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