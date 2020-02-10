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Борис Пастернак

Один из крупнейших поэтов ХХ-го века.

За роман "Доктор Живаго" в 1958 году Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии. Советскими властями роман был назван "клеветническим", а сам писатель подвергся в СССР травле.

1RD-323-F1959 (608004) Boris Pasternak / Foto 1959on Muraschko Pasternak, Boris Leonidowitsch; russ. Schriftsteller; Moskau 10.2.1890 - Pere- delkino 30.5.1960. - Boris Pasternak beim Umgraben vor seinem Haus nahe Moskau. - Foto, 1959. E: Boris Pasternak / Photo / 1959 Pasternak, Boris Leonidovich; Russian writer; Moscow 10.2.1890 - Peredelkino 30.5.1960. - Pasternak digging in front of his house near Moscow. - Photo, 1959.

Борис Пастернак: любовная драма в Марбурге 10.02.2020

10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
2017 Vyacheslav Ivanov, russischer Wissenschaftler

Скончался крупный российский лингвист Вячеслав Иванов 07.10.2017

Всемирно известный ученый Вячеслав Иванов был одним из ведущих российских специалистов по лингвистике и антропологии.
Der russische Schriftsteller in einer undatierten Aufnahme. Der Verfasser des weltberühmten und sehr erfolgreich verfilmten Romans Doktor Schiwago mußte unter politischem Druck den ihm 1958 zuerkannten Literatur-Nobelpreis zurückweisen. Pasternak wurde am 10. Februar 1890 in Moskau geboren und ist am 30. Mai 1960 in Peredelkino gestorben.

8 неожиданных фактов о Нобелевской премии по литературе 05.10.2017

Одна из пяти Нобелевских премий присуждается за особый вклад в развитие литературы. Реагируют на известие о награждении лауреаты по-разному.
2929386 09/06/2016 The international military-technical forum ARMY-2016 at the Patriot Congress and Exhibition Center in the Military Patriotic Park of Culture and Recreation of the Russian Armed Forces, near Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik |

Комментарий: Как Прилепин и Скляр проиграли Пастернаку 19.05.2017

Русский художественный союз хочет создать новую Россию, но выйдет из этого банальный распил госбюджета, пишет Константин Эггерт в специальном комментарии для DW.
HANDOUT - ARCHIV - Yuri Schiwago (Omar Sharif) nimmt in dem Filmklassiker Doktor Schiwago von 1965 Lara Antipova (Julie Christie) in den Arm (Archivbild von 1965). Foto: Verleih/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über den Tod von Omar Sharif) (zu: Schauspieler Omar Sharif mit 83 gestorben vom 10.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Доктор Живаго": как снимался легендарный кинофильм 05.10.2016

5 октября 1966 года, ровно 50 лет назад, киноэпос вышел на экраны Германии. В билетные кассы выстраивались длиннющие очереди, а новорожденных девочек стало модным называть Ларами.
##GEMEINFREI### Michail Wassiljewitsch Lomonossow (russ. Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов, wiss. Transliteration Michail Vasil'evič Lomonosov; * 8.jul./ 19. November 1711greg. in Mischaninskaja bei Cholmogory; † 4.jul./ 15. April 1765greg. in Sankt Petersburg) war ein russischer Dichter, Naturwissenschaftler und Reformer der russischen Sprache. Er gilt als Universalgelehrter. Quelle: Wikipedia. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Wassiljewitsch_Lomonossow

Российские гении едут в Германию за знаниями 19.08.2015

Петр Первый, Ломоносов, Шишкин: кто еще из Германии туманной привез учености плоды?
Foto von einer alten Berlin-Postkarte (1924). Postkarte am Flohmarkt ersteigert, umfotografiert privat von unserem Mitarbeiter Wladimir Ansikeew für ein Bericht über das Leben von russischen Dichterin Marina Zwetajewa in Berlin.

Немецкая остановка Марины Цветаевой 08.10.2012

В жизни Марины Цветаевой, выдающейся поэтессы, человека трагической судьбы, Германия играла колоссальную роль. Даже стихи она начала впервые писать по-немецки.
Die Mitarbeiterin Grit Dreher vom Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) steht am Donnerstag (03.03.2011) vor Porträts des Dichters Heinrich von Kleist in der Kleist-WG, einem Ausstellungsraum der von Schülern geschaffen wurde. Am 04.03.2011 wird das Kleist-Jahr 2011 in der Oderstadt eröffnet. Der Dichter wurde 1777 in Frankfurt (Oder) geboren. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Слава, трагедия и тайна Генриха фон Клейста 21.11.2011

Генрих фон Клейст, поэт, прозаик, драматург, считается одним из ведущих классиков немецкой литературы. При этом написал он очень мало и прожил на свете всего 34 года, покончив жизнь самоубийством 21 ноября 1811 года.
''Альма матер'' Ломоносова и Пастернака

Марбургский университет: ''Альма матер'' Ломоносова и Пастернака 18.11.2011

Марбург называют ''столицей студенческих коммуналок'': четверть жителей города - это студенты Университета имени Филиппа. Популярность вуза объясняется богатыми учебными традициями и инновационным подходом в науке.
Boris Pasternak

Марбург Бориса Пастернака 14.08.2008

Всего одно–единственное лето пробыл юный Борис Пастернак в старинном немецком университетском городке, но это лето оставило в его судьбе неизгладимый след и сделало из него поэта.