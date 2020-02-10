Борис Пастернак

Слава, трагедия и тайна Генриха фон Клейста

Генрих фон Клейст, поэт, прозаик, драматург, считается одним из ведущих классиков немецкой литературы. При этом написал он очень мало и прожил на свете всего 34 года, покончив жизнь самоубийством 21 ноября 1811 года.