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Один из крупнейших поэтов ХХ-го века.
За роман "Доктор Живаго" в 1958 году Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии. Советскими властями роман был назван "клеветническим", а сам писатель подвергся в СССР травле.
10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
Всемирно известный ученый Вячеслав Иванов был одним из ведущих российских специалистов по лингвистике и антропологии.
Одна из пяти Нобелевских премий присуждается за особый вклад в развитие литературы. Реагируют на известие о награждении лауреаты по-разному.
Русский художественный союз хочет создать новую Россию, но выйдет из этого банальный распил госбюджета, пишет Константин Эггерт в специальном комментарии для DW.
5 октября 1966 года, ровно 50 лет назад, киноэпос вышел на экраны Германии. В билетные кассы выстраивались длиннющие очереди, а новорожденных девочек стало модным называть Ларами.
Петр Первый, Ломоносов, Шишкин: кто еще из Германии туманной привез учености плоды?
В жизни Марины Цветаевой, выдающейся поэтессы, человека трагической судьбы, Германия играла колоссальную роль. Даже стихи она начала впервые писать по-немецки.
Генрих фон Клейст, поэт, прозаик, драматург, считается одним из ведущих классиков немецкой литературы. При этом написал он очень мало и прожил на свете всего 34 года, покончив жизнь самоубийством 21 ноября 1811 года.
Марбург называют ''столицей студенческих коммуналок'': четверть жителей города - это студенты Университета имени Филиппа. Популярность вуза объясняется богатыми учебными традициями и инновационным подходом в науке.
Всего одно–единственное лето пробыл юный Борис Пастернак в старинном немецком университетском городке, но это лето оставило в его судьбе неизгладимый след и сделало из него поэта.
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