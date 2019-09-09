Борис Джонсон просит ЕС исключить новую отсрочку "Брекзита"

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон просит Брюссель исключить возможность новой отсрочки "Брекзита" в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщает британская газета The Times в ночь на вторник, 1 октября.

Ожидается, что в конце недели, после завершающейся в среду ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании, Джонсон представит Брюсселю правовой документ, содержащий предложения по альтернативному регулированию проблемы "бэкстопа" ­(временного механизма, призванного предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой).

По сведениям The Times, Джонсон неофициально дал понять, что в новом договоре должно содержаться положение о том, что остальные 27 членов ЕС не поддержат новую отсрочку выхода Великобритании из состава ЕС. Таким образом, Джонсон намеревается поставить членов британского парламента перед выбором из двух вариантов: либо проголосовать за переработанный вариант договора по "Брекзиту", либо покинуть Евросоюз 31 октября без сделки, утверждает издание. Как пишет британская газета EveningStandard в ночь на вторник, 1 октября, Джонсон заявил, что в деле спасения сделки по "Брекзиту" произошли "большие сдвиги", однако, удастся ли достичь компромисса, зависит от Брюсселя.

Возможная альтернатива "бэкстопу"

Тем временем ирландский радиовещатель RTE сообщил, что, по его сведениям, Лондон планирует предложить Брюсселю установить пункты таможенного контроля ("customs clearance centres") на расстоянии от 5 до 10 миль (от 8 до 16 км) по обе стороны от фактической границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией.

Реагируя на это сообщение, ирландские политики Лиза Чэмберс из консервативной партии Fianna Fáil и Колам Иствуд из социал-демократической и лейбористской партии SDLP раскритиковали это предложение, заявив, что вне зависимости от удаленности от физической границы такие таможенные пункты стали бы нарушением обязательств правительства Великобритании от декабря 2017 года. Речь идет о соблюдении положений Белфастского соглашения по урегулированию североирландского конфликта, предполагающего отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирландии Лео Варадкар, назвал предложение о возможных таможенных пунктах "не проходным" ("non-starter"), сообщает информагентство Reuters.

Ожидается, что Великобритания, согласно решению премьер-министра Бориса Джонсона, покинет ЕС 31 октября, в крайнем случае даже без соглашения, хотя закон обязывает премьер-министра подать заявку на продление срока для "Брекзита", если к 19 октября договор о выходе из Евросоюза не будет ратифицирован.

При "Брекзите" без договора, по мнению экспертов, вероятны крупные потери для британской экономики и других сфер жизнедеятельности. В воскресенье, 30 сентября, в Манчестере начался съезд Консервативной партии, в рамках которого ожидаются крупные дискуссии о "Брекзите".

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