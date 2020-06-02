 Борис Джонсон осудил действия полиции США, приведшие к гибели Флойда | Новости из Германии о Европе | DW | 03.06.2020

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Европа

Борис Джонсон осудил действия полиции США, приведшие к гибели Флойда

Действия полицейских, приведшие в гибели Джорджа Флойда, британский премьер назвал непростительными. В то же время он призвал протестующих не нарушать закон и вести себя разумно.

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия американских полицейских, приведшие к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. "То, что произошло в Соединенных Штатах, возмутительно и непростительно", - сказал Джонсон в парламенте в среду, 3 июня.

Он заявил, что с пониманием относится к протестам в США, но при этом призвал демонстрантов вести себя "в рамках закона и разумно". Джонсон не ответил на вопрос о том, разговаривал ли он о деле Флойда с президентом США Дональдом Трампом.

Это первое публичное заявление британского премьера по поводу гибели 46-летнего Флойда, который скончался в результате жестоких действий белых полицейских в американском Миннеаполисе. Один из полицейских на протяжении почти 9 минут душил задержанного афроамериканца коленом. Гибель Флойда вызвала волну массовых протестов в США против расизма и полицейского насилия.

Демонстрация в Лондоне

В конце минувшей недели акции протеста прошли и в ряде городов Великобритании. 3 июня тысячи людей собрались в центре Лондона, скандируя: "Нет правосудия – нет мира!", "Нет – расистской полиции!" и "Черные жизни важны!" Многие протестующие были в масках и одеты в красное. Некоторые из них размахивали транспарантами с надписями: " Соединенное Королевство не безвинно: менее расистское – все еще расистское!" и "Расизм – глобальная проблема".

Начальники полиции в Великобритании выразили солидарность с возмущением по поводу насилия, приведшего к гибели Флойда. "Мы стоим на стороне тех, кто во всем мире испытывает чувство отвращения и возмущен тем, каким образом Джордж Флойд потерял свою жизнь", - говорится в их совместном заявлении, обнародованном 3 июня.

Авторы заявления подчеркнули, что должно свершиться правосудие, а о мести нужно забыть. Они также осудили насилие и погромы в ходе акций протеста во многих городах США.

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    Автор: Марина Барановская


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