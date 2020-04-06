Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший атипичной пневмонией COVID-19 после заражения коронавирусом, переведен из реанимации в обычную палату, сообщил представитель британского правительства вечером в четверг, 9 апреля. По его словам, в обычной палате Джонсон, "во время первой фазы выздоровления", будет находиться под тщательным наблюдением врачей. Представитель добавил, что настроение у Джонсона хорошее.

55-летний Борис Джонсон вечером 5 апреля был госпитализирован, поскольку симптомы его заболевания за полторы недели так и не исчезли. На следующий день его состояние ухудшилось настолько, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Согласно официальным данным, в реанимации Джонсон получал кислородную поддержку, но его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Когда Джонсон вернется на пост премьера, пока неясно

Когда Джонсон сможет вернуться к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании, пока неясно. По оценкам британских СМИ, это, возможно, произойдет через несколько недель. До тех пор обязанности британского премьера будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.

По мнению экспертов, Великобритания еще не достигла пика эпидемии коронавируса. К вечеру 9 апреля власти страны зафиксировали более 880 новых летальных исходов. В результате в Великобритании умерли от коронавируса уже почти 8 тысяч человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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