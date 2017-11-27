 Бондарчук призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2019

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Россия

Бондарчук призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

Режиссер Кирилл Серебренников является одним из обвиняемых по делу о хищениях в "Седьмой студии". Домашний арест не помешал успеху постановок Серебренникова в Цюрихе и Гамбурге.

Режиссер Кирилл Серебренников в суде (фото из архива)

Режиссер Кирилл Серебренников в суде (фото из архива)

Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук призвал следствие до решения суда освободить из-под домашнего ареста известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии". Бондарчук выступил с заявлением в адрес "всех, от кого это зависит" в понедельник, 25 марта, на церемонии награждения деятелей российской культуры государственными наградами.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. По версии следствия, ущерб по делу составляет 133 млн рублей.

Контекст

22 августа исполняется год, как началось уголовное преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Писатель Виктор Ерофеев считает "дело Серебренникова" знаковым. (22.08.2018)

Арестованный российский режиссер поставил оперу "Набукко", не имея доступа ни к интернету, ни к телефону. В своей постановке Серебренников атакует авторитаризм в лице Трампа и Путина. (10.03.2019)

В оперном театре Цюриха с успехом прошла премьера оперы "Cosi fan tutte" в постановке Кирилла Серебренникова, который уже больше года находится под домашним арестом в Москве. (05.11.2018)

Помимо Кирилла Серебренникова, фигурантами дела являются бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ)  Софья Апфельбаум. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии". Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием.

Акция в поддержку режиссера в Каннах

В поддержку Серебренникова выступил ряд деятелей культуры, среди них - Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Константин Райкин и ныне покойный Олег Табаков. Акция в поддержку режиссера состоялась на каннском кинофестивале, а МИД Франции обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить Серебренникова в Канны.

Постановки в Швейцарии и Германии

В ноябре 2018 года в Цюрихе с успехом прошла премьера оперы Моцарта "Cosi fan tutte" в постановке Кирилла Серебренникова. В марте 2019 года в Государственном оперном театре Гамбурга состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Набукко" в постановке российского режиссера.

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    Автор: Ксения Сафронова


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