 Большое болото в Нижней Саксонии (фото) | Кадр дня | DW | 02.02.2020

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Кадр за кадром

Большое болото в Нижней Саксонии (фото)

Этот снимок попал в нашу рубрику "Кадр за кадром" не из-за живописного тумана.

Большое болото (Großes Moor) около города Гифхорн в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония

Большое болото (Großes Moor) около города Гифхорн в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония

Гифхорн • Эта фотография была сделана в конце нынешнего января на Большом болоте (Großes Moor) около города Гифхорн в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Однако в нашу рубрику "Кадр за кадром" этот снимок попал не из-за живописного тумана. Для этого имеется более серьезный повод. В воскресенье, 2 февраля, отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

Почему нужно охранять болота?

Раньше болота занимали значительную часть территории нынешней Германии, от морских побережий на севере до альпийских предгорий на юге, в целом - 1,5 млн гектаров. В наши дни от них осталось лишь пять процентов, то есть 95 процентов были осушены ради использования в качестве сельскохозяйственных угодий, добычи торфа и других нужд.

При этом экологи отводят этим ландшафтам роль своего рода "почек" нашей планеты. По данным немецкой экологической организации NABU, во всем мире болотистые почвы сейчас содержат вдвое больше запасов углерода, чем все леса вместе взятые, то есть играют очень важную роль в сохранении земного климата. Также они являются средой обитания огромного количества видов редких животных и растений. Некоторых из них можно увидеть ниже - в нашей фотогалерее.

  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

  • Букков (Бранденбург)

    Немецкие болота

    Болото около города Букков (Бранденбург)

  • Герсфельд (Гессен)

    Немецкие болота

    Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

  • Дипхольцское болото (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии

  • Рудные горы

    Немецкие болота

    Голубика (нем. Rauschbeeren), шикша (нем. Krähenbeeren), клюква (нем. Moosbeeren) и брусника (нем. Preiselbeeren), собранные на болоте в Рудных горах (Саксония) на границе Германии и Чехии

  • Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

  • Bildergalerie Moore in Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    Немецкие болота

    Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Услар (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

  • Моордорф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

  • Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

  • Барнсторф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

  • Гифхорна (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

  • Айтранг (Бавария)

    Немецкие болота

    Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

  • Нордернай (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

  • Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

    Немецкие болота

    Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Гольденштедт (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

  • Дипхольц (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Где можно прогуляться по болоту, не замочив ног

Эта фотография сделана на Нойштедском болоте в Нижней Саксонии. Для туристов здесь проложена специальная деревянная дорожка, которую после зимы сейчас готовят вновь открыть для прогулок. (23.04.2017)  

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Немецкий автобан провалился в болото

Эта фотография сделана на федеральном автобане A 20 в Мекленбурге - Передней Померании. Участок скоростной трассы около города Трибзес пришлось закрыть для движения. (27.10.2017)  

Природные парки в Германии - от Гарца до Верхнего Дуная

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Национальные парки в Германии - самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад. (15.10.2018)  

Немецкие болота

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