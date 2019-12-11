Большое болото в Нижней Саксонии (фото)

Гифхорн • Эта фотография была сделана в конце нынешнего января на Большом болоте (Großes Moor) около города Гифхорн в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Однако в нашу рубрику "Кадр за кадром" этот снимок попал не из-за живописного тумана. Для этого имеется более серьезный повод. В воскресенье, 2 февраля, отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

Почему нужно охранять болота?

Раньше болота занимали значительную часть территории нынешней Германии, от морских побережий на севере до альпийских предгорий на юге, в целом - 1,5 млн гектаров. В наши дни от них осталось лишь пять процентов, то есть 95 процентов были осушены ради использования в качестве сельскохозяйственных угодий, добычи торфа и других нужд.

При этом экологи отводят этим ландшафтам роль своего рода "почек" нашей планеты. По данным немецкой экологической организации NABU, во всем мире болотистые почвы сейчас содержат вдвое больше запасов углерода, чем все леса вместе взятые, то есть играют очень важную роль в сохранении земного климата. Также они являются средой обитания огромного количества видов редких животных и растений. Некоторых из них можно увидеть ниже - в нашей фотогалерее.