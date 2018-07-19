 Большинство украинцев поддерживают идею ввода миротворцев в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 19.07.2018

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Украина

Большинство украинцев поддерживают идею ввода миротворцев в Донбассе

Размещение международного миротворческого контингента в Добнассе больше всего поддерживают жители западной Украины.

Солдаты украинской армии

Солдаты украинской армии

Около 60% украинцев поддерживают введение международных миротворцев в Донбасс. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 19 июля,  данные соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом отношение украинцев к этой идее сильно отличается по регионам. Так, на западе страны почти 80% положительно высказываются о миротворцах, в центральных районах таких почти 70%, на юге - 56%. На востоке уровень поддержки достигает минимума в 33,5%.

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При этом среди населения Украины нет единства относительно того, как выстраивать дальнейшие отношения с неподконтрольными территориями. Часть респондентов считает, что нужно признать эти регионы оккупированными и прекратить контакты, другие - что нужно сохранять экономическую блокаду, но не отказываться от гуманитарных контактов. Часть опрошенных высказала мнение, что нужно также разрешить торговлю критически важными товарами. Кроме того, есть мнение, что нужно максимально развивать любые формы отношений.

Давление на Россию и восстановление Донбасса

Между тем украинцы считают, что для установления мира в регионе необходимо международное давление на Россию и успешное восстановление тех районов Донбасса, которые находятся под контролем Киева.

Опрос проводился с 19 по 25 мая на территории страны, подконтрольной правительству Украины. В общей сложности в нем приняли участие более двух тысяч респондентов.

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Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

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