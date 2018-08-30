 Большинство россиян поддерживают уголовные дела за репосты | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Большинство россиян поддерживают уголовные дела за репосты

Почти 65% россиян в возрасте от 31 до 45 лет одобряют преследования за репосты в соцсетях. Среди "населения в целом" этот показатель чуть ниже - 55 процентов.

Цензура в российском интернете

Более половины россиян - 55 процентов - считают, что люди должны нести ответственность за то, что делятся определенными материалами в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые в четверг, 30 августа, опубликовал фонд "Общественное мнение". Против преследования за посты и репосты в соцсетях - 23 процента, еще 22 затруднились с ответом.

Такой показатель получен при опросе "населения в целом". При разбивке по возрастным группам выясняется, что активнее всего преследование за репосты поддерживает возрастная группа "от 31 до 45 лет" - среди них преследования поддерживают 63 процента опрошенных (не поддерживают - 38 процентов, затруднились с ответом - 17 процентов).

Контекст

"В контакте" не может защитить пользователей от властей, да и не особо хочет. В дискуссии о преследованиях в соцсетях она, как может, играет роль доброго следователя, считает Александр Плющев. (22.08.2018)

Большой резонанс вызвала в России волна преследований за картинки и лайки в интернете. Мало кто заметил: достаточно попасть под подозрение в экстремизме, чтобы столкнуться с крупными неприятностями. (16.08.2018)

При этом 64 процента опрошенных от "населения в целом" заявили, что им не встречались сообщения об уголовных делах за публикации в соцсетях каких-либо материалов, признанных экстремистскими. 31 процент ответил, что встречались. Среди пользователей соцсетей распределение чуть иное: 57 процентов заявили, что не видели таких сообщений, 39 - что видели. Те, кому встречались подобные объявления, считают, что правоохранительные органы в последнее время стали чаще возбуждать уголовные дела по таким поводам.

Помимо этого, более половины участников заявило, что у них не бывало так, чтобы они не делали публикаций в соцсетях из опасений перед правоохранительными органами. Наибольшее количество тех, кто не решался делать какие-либо посты, упоминали в этой связи мессенджер Telegram и видеохостинг Youtube.

Всего среди пользователей соцсетей более двух третей встречали материалы, которые кажутся им экстремистскими или оскорбляющими. Лишь небольшое количество опрошенных сообщили, что предпринимали какие-либо действия в связи с подобными материалами, включая дискуссии, блокировки или жалобы.

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:28
Now live
03:28 мин

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста

 

 

Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение ФОМ

Аудио- и видеофайлы по теме

"Интернет не запретить, лучше Думу распустить" и другие плакаты с акции "За свободный интернет"  

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста  

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу  

Правильно ли поступает Россия, скупая дешевеющее золото?  

Пенсия почти в ползарплаты немцам гарантирована до 2025 года  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно