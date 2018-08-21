Большинство россиян назвали основной проблемой рост цен

Основными проблемами страны россияне считают экономические, следует из опроса Pew Research Center, результаты которого опубликованы во вторник, 21 августа.
Так, 69 процентов называют основной проблемой повышение цен, 59 процентов - коррумпированных политических лидеров, 57 процентов - разрыв между богатыми и бедными, также 57 процентов - отсутствие возможностей для работы, 53 процента - терроризм.
Далее следуют коррумпированные бизнесмены (44 процента), преступность (39 процентов), иммиграция (26 процентов) и конфликты между этническими и национальными группами (20 процентов).
Большинство россиян не верят во вмешательство в выборы в США
71 процент россиян не верит во вмешательство Кремля в выборы в США, 15 процентов - верят, еще 14 процентов затруднились ответить.
При этом 45 процентов респондентов считают, что Россия пытается влиять на внутренние дела других стран, 46 процентов говорят, что нет. В то же время 85 процентов опрошенных заявили о попытках США вмешиваться во внутренние дела других государств.
Pew Research Center опросил тысячу россиян в период с 22 мая по 23 июня 2018 года.
Опрос Gallup ранее показал, что 75 процентов жителей США уверены, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, противоположного мнения придерживаются 16 процентов опрошенных.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Публикация украденной переписки?
Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.
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"Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"
"Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Компромат на президента? Подробности
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?
Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.
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Зять Трампа тоже замешан?
Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Трамп раскрыл секретную информацию?
Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Кремль все отрицает
Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Семейное дело
В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Боты на службе
Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Интернет как поле боя
Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Первый обвиняемый
В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Ложь выходит наружу
Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.
Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев
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Коррупция в России - самые громкие дела
Какие люди, и под охраной!
Премьер-министр России Дмитрий Медведев - один из создателей крупнейших коррупционных схем, по версии Фонда Навального. "Мы нашли все резиденции в России и за границей, отыскали все виноградники и чертовы неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - сообщают авторы нового расследования ФБК, опубликованного 2 марта. И заключают: "Он вам не Димон. Он серьезный дяденька-коррупционер".
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Коррупция в России - самые громкие дела
Какие дела интересны правосудию
Расследования Фонда борьбы с коррупцией могли бы ухудшить статистику преступлений в России. На сайте fbk.info опубликованы, как утверждается, мошеннические схемы хищений из казны, документы о незаконном приобретении участков земли, о строительстве дач в охранных зонах и дорогих покупках высших чиновников. Но российское правосудие занято разбирательством дел против самого Навального.
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Коррупция в России - самые громкие дела
За злоупотребление служебными полномочиями
Только за 11 месяцев 2016 года в России было выявлено 28,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, сообщает Генпрокуратура. Из них более 10 тысяч - получение и дача взяток. Суммы поборов и злоупотреблений иногда измеряются миллионами долларов. 15 тысяч дел о коррупции было передано в суд за весь минувший год, это почти на 3 тысячи больше, чем в 2013 году.
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Коррупция в России - самые громкие дела
Дело на 2 миллиона
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев был задержан с поличным в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвинили в вымогательстве и получении взятки в 2 млн долларов у представителей "Роснефти". По версии Следственного комитета, деньги министр требовал за содействие в покупке "Роснефтью" доли компании "Башнефть", принадлежащей государству (50,8%). Своей вины Улюкаев не признает.
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Коррупция в России - самые громкие дела
Генерал с миллиардом
Генерала Федеральной службы охраны на Кавказе Геннадия Лопырева задержали в ноябре 2016-го по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. СМИ сообщали, что арест Лопырева связан с махинациями с госзакупками, с распределением участков для строительства олимпийских объектов, и что в квартире Лопырева был обнаружен 1 млрд рублей. Свидетелем по делу проходит мэр Сочи Анатолий Пахомов.
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Коррупция в России - самые громкие дела
Настоящий полковник
Замначальник управления "Т" антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко оказался обладателем валюты на общую сумму 8,5 млрд рублей. В сентябре 2016 года на зарубежных счетах его семьи были обнаружены еще 300 млн евро. При этом официальный доход Захарченко за последние несколько лет не превысил и 3 млн рублей. Происхождение крупных денежных средств полковника выясняет следствие.
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Коррупция в России - самые громкие дела
Дело коллекционера часов
На Сахалине идет суд по делу экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток на 500 млн рублей и создании преступной группы, вымогавшей деньги у предпринимателей. В домашней коллекции Хорошавина следователи обнаружили 190 часов на 600 млн рублей, ювелирные украшения и 700 млн рублей. Арестованы 6 автомобилей, 4 квартиры, жилой дом и земельные участки экс-губернатора.
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Коррупция в России - самые громкие дела
Красть надо больше?
В августе 2015-го из колонии была выпущена экс-чиновница министерства обороны РФ Евгения Васильева, осужденная на 5 лет. За 3 месяца до этого суд признал ее виновной в мошенничестве с активами ведомства. Глава Минобороны Анатолий Сердюков лишился поста, но его дело закрыли. А в октябре 2016-го он вошел в правление "Ростеха". Не зря в России говорят, "чтобы не сидеть, красть надо больше".
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О чем рассказали "панамские досье"
Люди из окружения Владимира Путина оказались в числе клиентов панамской фирмы Mossack Fonseca, регистрирующей компании в оффшорах. Это финансист Юрий Ковальчук, которого называют личным банкиром президента, друг президента виолончелист Сергей Ролдугин и десятки чиновников - владельцев зарубежных фирм. "Панамские досье" показали масштаб теневой деятельности политиков из 50 стран мира.
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Ситуация с коррупцией не меняется
Россия по итогам 2016 года оказалась рядом с Украиной, Казахстаном и Непалом - на 131-м из 176 мест в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК), подготовленного Transparency International. РФ, как и в 2015 году, получила 29 баллов из 100. 1 место и самый низкий уровень коррупции - в Дании и Новой Зеландии, Германия - на 10-м месте. В конце списка - Южный Судан и Сомали.
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Коррупция в России - самые громкие дела
"Охота в тире"
В Transparency International называют борьбу с коррупцией в РФ охотой, лишь похожей на настоящую: "Это стрельба из заготовленного ружья по заранее расставленным мишеням". Подозрения вызывают уголовные дела, которые походят на устранение конкурентов. Например, дело министра Улюкаева или экс-главы Кировской области Никиты Белых, которого задержали в июне 2016-го при передаче ему 400 тысяч долларов.
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Коррупция в России - самые громкие дела
Разгул казнокрадства не прощается
Соцопросы показывают, что многие россияне считают громкие дела скорее показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. 26% опрошенных "Левада-центром" возложили "в полной мере" ответственность за коррупцию на Владимира Путина, 33% - "в значительной мере". Так что высокий рейтинг российского президента не означает, что граждане прощают ему разгул взяточничества и казнокрадства.
Автор: Галина Петровская