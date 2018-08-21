Большинство россиян назвали основной проблемой рост цен

Основными проблемами страны россияне считают экономические, следует из опроса Pew Research Center, результаты которого опубликованы во вторник, 21 августа.

Так, 69 процентов называют основной проблемой повышение цен, 59 процентов - коррумпированных политических лидеров, 57 процентов - разрыв между богатыми и бедными, также 57 процентов - отсутствие возможностей для работы, 53 процента - терроризм.

Далее следуют коррумпированные бизнесмены (44 процента), преступность (39 процентов), иммиграция (26 процентов) и конфликты между этническими и национальными группами (20 процентов).

Большинство россиян не верят во вмешательство в выборы в США

71 процент россиян не верит во вмешательство Кремля в выборы в США, 15 процентов - верят, еще 14 процентов затруднились ответить.

При этом 45 процентов респондентов считают, что Россия пытается влиять на внутренние дела других стран, 46 процентов говорят, что нет. В то же время 85 процентов опрошенных заявили о попытках США вмешиваться во внутренние дела других государств.

Pew Research Center опросил тысячу россиян в период с 22 мая по 23 июня 2018 года.

Опрос Gallup ранее показал, что 75 процентов жителей США уверены, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, противоположного мнения придерживаются 16 процентов опрошенных.

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