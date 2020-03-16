Большинство россиян больше не видит проблем в санкциях

Подавляющее большинство россиян считают, что санкции Запада в отношении России не создали особых проблем лично для них и для членов их семей. Таковы результаты опроса "Левада-центра", опубликованного газетой "Ведомости" в понедельник, 16 марта.

87 процентов респондентов заявили, что не почувствовали особых проблем из-за санкций. Это наивысший показатель с весны 2014 года, когда были введены ограничительные меры. В январе 2015 года "проблем с санкциями" не имели 57 процентов респондентов.

Россияне хотят дружить с Западом

Лишь 10 процентов опрошенных заявили, что у них есть серьезные проблемы из-за санкций. В январе 2015 года этот показатель составлял 34 процента.

По данным "Левада-центра", также снижается общая обеспокоенность из-за санкций. Сейчас таковую испытывают 31 процент россиян, в ноябре 2018 года этот показатель составлял 43 процента. В то же время, 79 процентов опрошенных считают, что России необходимо налаживать отношения с США и другими западными странами.

13 марта Евросоюз продлил еще на шесть месяцев - до 15 сентября - санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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