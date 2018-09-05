 Большинство немцев недовольны миграционной политикой | Новости из Германии о Германии | DW | 07.09.2018

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Германия

Большинство немцев недовольны миграционной политикой

Почти 70 процентов граждан ФРГ считают, что интеграция беженцев проходит плохо. В то же время большинство высказались за контроль над правыми популистами со стороны государства.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер

Немцы недовольны миграционной политикой, которую проводит правительство ФРГ. Согласно соцопросу ARD-Deutschlandtrend, результаты которого опубликованы в четверг, 6 сентября, 50 процентов респондентов считают, что принятие и распределение мигрантов, начиная с 2015 года, прошло "скорее плохо или очень плохо".

Контекст

Лето 2018 года стало пиком миграции африканцев в Европу через Испанию. DW разбиралась, откуда и в какие страны направляются иммигранты и кто помогает им на этом пути. (15.08.2018)

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер представил свой план, направленный на ограничение притока мигрантов, и вызвавший споры в правительстве. Будет ли он реализован, и каковы возможные последствия? (13.07.2018)

Политические партии в Германии теряют поддержку, в том числе, из-за миграционного вопроса, заявил Хорст Зеехофер. Слова главы МВД о миграции вызвали критику социал-демократов. (06.09.2018)

Данные социологического опроса свидетельствуют, что немцы хотели бы видеть "Альтернативу для Германии" под надзором Федерального ведомства по охране конституции. Министр внутренних дел не считает этот необходимым. (01.09.2018)

В то же время 43% полагают, что ситуация с мигрантами была разрешена "скорее хорошо или очень хорошо". В ответ на просьбу оценить, как проходит интеграция беженцев, 27% заявили, что это происходит "скорее хорошо или очень хорошо", а 69% выразили противоположное мнение.

Кроме того, по мнению 83% участников опроса, практика депортации тех, кому отказано в убежище, осуществляется "скорее плохо или очень плохо", лишь 11% придерживаются противоположного мнения. И в том, что касается мер по предотвращению насилия и преступности, большинство опрошенных - 69% - ставят правительству оценку "неудовлетворительно", 27% довольны положением дел в этой области.

Большинство - за наблюдение над АдГ

Согласно данным социологов, по-прежнему большие различия наблюдаются между западом и востоком Германии: на западе 46% доверяют действующему правительству, на востоке таковых лишь 35%. И еще один результат - в ответ на вопрос, считаете ли вы, что Федеральное ведомство по охране конституции должно осуществлять контроль за деятельностью правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", за высказались 65%.

Ранее в тот же день министр иностранных дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал миграцию "матерью всех политических проблем" в Германии. По его словам, миграционный вопрос служит одной из основных причин снижения поддержки существующих долгое время политических партий.

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  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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Ссылки в интернете

Результаты соцопроса ARD-Deutschlandtrend

Аудио- и видеофайлы по теме

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Почему в Хемнице произошли беспорядки и кто их организовал  

Миграционная политика Трампа и ее последствия  

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