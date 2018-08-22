 Большинство немцев - за перемены в миграционной политике | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2018

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Германия

Большинство немцев - за перемены в миграционной политике

Опрос показал, что немцы не против того, чтобы хорошо интегрированные мигранты остались в стране, даже если их прошения об убежище отклоняются.

Мигранты, чьи запросы об убежище были отклонены, покидают ФРГ. (Фото из архива)

Мигранты, чьи запросы об убежище были отклонены, покидают ФРГ. (Фото из архива)

Большинство жителей Германии выступает за то, чтобы мигранты, чьи запросы на получение убежища отклоняются, получили перспективу для дальнейшего проживания в ФРГ в качестве обучающихся или работников. Как следует из результатов опроса, опубликованных в среду, 22 августа, 58 процентов опрошенных выступили за подобную возможность для мигрантов, 31 процент - против. Помимо этого, 4 процента участников опроса высказываются в целом против депортаций.

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На практике это может означать, что хорошо интегрированные и где-либо работающие мигранты на основании иммиграционного права могут получить право остаться в Германии. Нередко поступают жалобы, что хорошо образованных и в достаточной степени освоившихся в ФРГ беженцев все равно депортируют из страны.

Дискуссия об этом во время летних парламентских каникул была инициирована главой правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером (Daniel Günther), который также входит в президиум Христианско-демократического союза (ХДС). При этом глава ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уже отвергла инициативу Гюнтера. Социал-демократы намерены добиться изменений в этом вопросе в формате правительственной коалиции.

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    Автор: Ирина Филатова


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