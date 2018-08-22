Большинство немцев - за перемены в миграционной политике

Большинство жителей Германии выступает за то, чтобы мигранты, чьи запросы на получение убежища отклоняются, получили перспективу для дальнейшего проживания в ФРГ в качестве обучающихся или работников. Как следует из результатов опроса, опубликованных в среду, 22 августа, 58 процентов опрошенных выступили за подобную возможность для мигрантов, 31 процент - против. Помимо этого, 4 процента участников опроса высказываются в целом против депортаций.

На практике это может означать, что хорошо интегрированные и где-либо работающие мигранты на основании иммиграционного права могут получить право остаться в Германии. Нередко поступают жалобы, что хорошо образованных и в достаточной степени освоившихся в ФРГ беженцев все равно депортируют из страны.

Дискуссия об этом во время летних парламентских каникул была инициирована главой правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером (Daniel Günther), который также входит в президиум Христианско-демократического союза (ХДС). При этом глава ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уже отвергла инициативу Гюнтера. Социал-демократы намерены добиться изменений в этом вопросе в формате правительственной коалиции.

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