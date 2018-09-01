Большинство немцев выступают за контроль над АдГ со стороны спецслужб

Большинство немцев выступает за то, чтобы поставить правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) под контроль Федерального ведомства по охране конституции. Как следует из опубликованных в субботу, 1 сентября, данных интернет-опроса социологического института Civey, проведенного по заказу издательской группы Funke Mediengruppe, 42,7 процента респондентов заявили, что считают такой контроль обязательным. Еще 14,5 процента склоняются к тому, чтобы поддержать это требование.

В свою очередь, 36 процентов участников опроса выступают или категорически против, или считают, что, скорее всего, этого делать не надо. Семь процентов респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Онлайн-опрос состоялся 31 августа, после ксенофобских выступлений, организованных в восточногерманском городе Хемниц правыми радикалами. В исследовании приняли участие 5002 человека.

Глава МВД против контроля над АдГ

В то же время министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) не видит оснований для того, чтобы ставить всю партию под наблюдение спецслужб. "Конечно, нужно внимательно анализировать, и Федеральное ведомство по охране конституции делает это, идет ли речь в заявлениях членов партии или их контактах с определенными группами об их индивидуальной позиции, или об отражении партийной линии. В настоящее время для меня отсутствуют предпосылки для того, чтобы поставить всю партию под наблюдение", - заявил глава МВД в интервью Funke Mediengruppe.

Заявление сопредседателя АдГ Александера Гауланда (Alexander Gauland), назвавшего "самозащитой" ксенофобские выступления правых радикалов в Хемнице, произошедшие после убийства в городе 35-летнего немца, являются неуместными, подчеркнул Зеехофер. Он призвал все политические силы, которые чувствуют в себе ответственность за сохранение демократии и правового государства, дистанцироваться от актов насилия и не предпринимать попыток их любой легитимация.

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