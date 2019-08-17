 Большинство немецких избирателей верит в сохранение ″большой коалиции″ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2019

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Германия

Большинство немецких избирателей верит в сохранение "большой коалиции"

Правящая в Германии коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов не распадется до выборов в бундестаг в 2021 году, считают почти три четверти участников опроса Politbarometer.

Значки с логотипами ХДС и СДПГ

Большинство немцев убеждены, что правящая в Германии  "большая коалиция" не распадется до следующих выборов в бундестаг осенью 2021 года. Это следует из данных очередного опроса Politbarometer, проведенного телеканалом ZDF, результаты которого были опубликованы в четверг, 5 сентября. Подобной точки зрения придерживаются 72 процента респондентов, что на 12 процентных пунктов больше, чем по итогам июньского опроса.

Еще 22 процента  (в июне - 34%) опрошенных ожидают преждевременного развала коалиции, в которую входит  блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Кроме того, Politbarometer отмечает рост одобрения деятельности федеральных властей. Так, 62 процента опрошенных ZDF избирателей считают, что правительство хорошо выполняет свою работу. Месяцем ранее подобных взглядов придерживалась лишь 50 процентов респондентов.

При этом опрос Deutschlandtrend, проведенный телеканалом ARD, демонстрирует иную картину. В частности, 67 процентов респондентов недовольны работой официального Берлина. По их мнению, федеральное правительство "слишком много обещает", а избирателей достигает лишь малая толика обещанного. При этом 61 процент опрошенных считает, что коалиция консерваторов и социал-демократов должна продолжать работу до истечения срока своих полномочий.

Фавориты в случае выборов - ХДС/ХСС и "зеленые"

Результаты обоих опросов также продемонстрировали политические предпочтения немцев. В случае проведения выборов в ближайшее воскресенье более четверти избирателей (28% у ZDF и 27% у ARD) отдали бы голос за блок ХДС/ХСС, которому немного уступает партия "Союз-90"/"зеленые" (24% - ZDF; 23% - ARD).

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Третье место респонденты ZDF отдали СДПГ (15 процентов), за которой следует правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13 процентов. В опросе ARD правые популисты опередили социал-демократов (15 и 14 процентов соответственно).

Немецкие избиратели довольны Меркель и критикуют Крамп-Карренбауэр

Оба опроса указывают на доверие более половины немецких избирателей действующему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Ее деятельность одобряют 73 процента респондентов ZDF и 56 процентов - у ARD.

При этом участники раскритиковали председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). В частности, 71 процент респондентов ZDF не считает, что она сможет успешно руководить партией в дальнейшем, еще 19 процентов убеждены в обратном. А среди опрошенных ARD почти две трети (66%) недовольны деятельностью Крамп-Карренбауэр.

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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