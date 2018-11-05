Большинство компаний РФ опасаются расширения санкций США

Крупный бизнес в РФ опасается возможного введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении Москвы. В ходе опроса Института Адизеса, проведенного по заказу агентства РБК, 86 процентов руководителей крупных российских компаний заявили об опасениях из-за возможного расширения штрафных мер США. Лишь 14 процентов респондентов заявили, что не боятся новых санкций, пишет издание во вторник, 6 ноября.

35 процентов участников опроса предположили, что на их бизнес повлияют дальнейшие ограничения на поставки в РФ товаров и технологий. Ослабления рубля и нестабильности на финансовых рынках как следствия новых санкций ожидают 34 процента респондентов. Еще 31 процент опрошенных считают, что самый отрицательный эффект может оказать запрет на валютные операции госбанков.

Большинство следят за новостями о подготовке санкций

97 процентов респондентов заявили, что следят за новостями о готовящихся в Конгрессе США новых санкциях, лишь 3 процента их игнорируют, указывает далее РБК.

В опросе участвовали 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 38 процентов этих компаний работают в промышленности, 17 процентов - в строительстве, 16 процентов - в сфере транспорта, 14 процентов в сфере финансов, 9 процентов - в IT, 6 процентов - в медицинской сфере.

Санкции США против РФ

В апреле США значительно расширили санкции в отношении РФ. Под ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". В августе Вашингтон ввел новые санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - в частности, был наложен запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий, важных с точки зрения национальной безопасности США.

Велось и обсуждение очередного раунда санкций, связанных с долларовыми операциями российских госбанков, но оно был приостановлено. К этому вопросу американские законодатели, возможно, вернутся после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

