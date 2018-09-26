Большинство жителей ФРГ уверены в досрочном уходе Меркель с поста

Большинство немецких респондентов считают, что Ангела Меркель (Angela Merkel) покинет пост канцлера ФРГ еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса социологического института Civey, проведенного по заказу новостного портала t-online.de. Данные опубликованы в четверг, 27 сентября, через день после смещения близкого соратника Меркель Фолькера Каудера (Volker Kauder) с поста председателя консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Порядка 55 процентов опрошенных ответили "безусловно нет" или "скорее нет" на вопрос о том, останется ли Меркель в этой должности до конца срока полномочий.

В свою очередь, еще 37,8 процента сказали: " безусловно да" и "скорее да".

Еще порядка 7,2 процента отметили, что пока не определились с ответом.

Наиболее скептически настроены правопопулисты

При этом, как и следовало ожидать, наибольший процент среди давших положительный ответ - в рядах сторонников ХДС/ХСС (62%). В то же время активнее других об уходе нынешнего канцлера говорили приверженцы правопопулистской "Альтернативы для Германии" (83,6%) и Свободной демократической партии Германии (63,3%).

Опрос проводился онлайн с 25 по 26 сентября. Речь идет о репрезентативном исследовании, в котором приняли участие 5099 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процента.

В то же время методология социологического института Civey неоднократно подвергалась критике, поскольку в отличие от других подобных организаций он не работает методом случайной выборки, а позволяет голосовать всем желающим, после чего производит отбор сообразно установленным им критериям.

Ранее, 25 сентября, стало известно, что главой консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге вместо занимавшего этот пост 13 лет Фолькера Каудера избран малоизвестный политик Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus).

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