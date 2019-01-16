Большинство жителей развитых стран за увеличение налогов для богатых

Организация экономического сотрудничества и развития провела опрос среди жителей 21 страны: "Поддерживаете ли вы идею поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным?" Во всех странах большинство выступило за эту идею.
Большинство жителей развитых индустриальных государств поддерживает увеличение налогов для богатых. Таков результат опроса, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 21 странах союза. Во всех 21 странах большинство опрошенных ответило положительнол на вопрос: "Поддерживаете ли вы идею поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным?"
Средний уровень поддержки увеличения налогов для богатых, согласно опросу, составляет 68 процентов. В Германии эту идею поддерживает 77 процентов респондентов - больше только в Португалии и Греции (в обеих странах около 80 процентов).
Трое из четырех жителей Германии, согласно опросу, считают, что власти могли бы делать больше для укрепления экономической и социальной защищенности своих граждан. Кроме того, 44 процента согласны дополнительно отдавать 2 процента своего дохода для улучшения ситуации в пенсионной системе. Это на 6 процентов больше, нежели средний результат для всех стран, участвовавших в исследовании.
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