Большинство жителей развитых стран за увеличение налогов для богатых

Большинство жителей развитых индустриальных государств поддерживает увеличение налогов для богатых. Таков результат опроса, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 21 странах союза. Во всех 21 странах большинство опрошенных ответило положительнол на вопрос: "Поддерживаете ли вы идею поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным?"

Средний уровень поддержки увеличения налогов для богатых, согласно опросу, составляет 68 процентов. В Германии эту идею поддерживает 77 процентов респондентов - больше только в Португалии и Греции (в обеих странах около 80 процентов).

Трое из четырех жителей Германии, согласно опросу, считают, что власти могли бы делать больше для укрепления экономической и социальной защищенности своих граждан. Кроме того, 44 процента согласны дополнительно отдавать 2 процента своего дохода для улучшения ситуации в пенсионной системе. Это на 6 процентов больше, нежели средний результат для всех стран, участвовавших в исследовании.

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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

