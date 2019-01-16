 Большинство жителей развитых стран за увеличение налогов для богатых | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2019

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Мир

Большинство жителей развитых стран за увеличение налогов для богатых

Организация экономического сотрудничества и развития провела опрос среди жителей 21 страны: "Поддерживаете ли вы идею поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным?" Во всех странах большинство выступило за эту идею.

Символическое изображение налогов и сборов

Большинство жителей развитых индустриальных государств поддерживает увеличение налогов для богатых. Таков результат опроса, проведенного  Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 21 странах союза. Во всех 21 странах большинство опрошенных ответило положительнол на вопрос: "Поддерживаете ли вы идею поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным?"

Контекст

С 1 января в России будет введен налог для самозанятых. DW выяснила, что думают о нем принадлежащие к этой категории россияне и собираются ли они легализовать свой статус. (01.12.2018)

В Германии и других европейских странах идет дискуссия о необходимости ввода дополнительного налога для состоятельных граждан. Но преимуществ у такого налога, возможно, меньше, чем недостатков. (08.10.2012)

Средний уровень поддержки увеличения налогов для богатых, согласно опросу, составляет 68 процентов. В Германии эту идею поддерживает 77 процентов респондентов - больше только в Португалии и Греции (в обеих странах около 80 процентов).

Трое из четырех жителей Германии, согласно опросу, считают, что власти могли бы делать больше для укрепления экономической и социальной защищенности своих граждан. Кроме того, 44 процента согласны дополнительно отдавать 2 процента своего дохода для улучшения ситуации в пенсионной системе. Это на 6 процентов больше, нежели средний результат для всех стран, участвовавших в исследовании.

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Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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Самая простая схема работы офшоров

Контекст

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

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Налоги за все! Медвежонок Трамп и пчелы Конгресса. Трамп и Путин – не пара – "Заповедник", выпуск 49  

Сколько денег у Петра Порошенко?  

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