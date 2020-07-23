 Большинство американцев поддерживает движение против расизма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2020

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Мир

Большинство американцев поддерживает движение против расизма

Лозунги движения "Жизни чернокожих имеют значение" находят поддержку и у белого населения США. Хотя по некоторым вопросам имеются разногласия.

Антирасистские протесты в Портленде 20 июля 2020 года

Антирасистские протесты в Портленде

Более половины американцев поддерживают движение Black Lives Matter (BLM - "Жизни чернокожих имеют значение"). Это следует из социологического опроса, проведенного изданиями ABC News и Washington Post. Его данные опубликованы в среду, 22 июля.

О поддержке движения, выступающего за права чернокожего населения и против системного расизма, заявили 63 процента респондентов. Среди чернокожих участников опроса уровень поддержки BLM составил 93%, среди белых - 54%.

69% опрошенных согласны с утверждением, что американское правосудие предвзято относится к чернокожим и представителям других этнических меньшинств.

Неоднозначное отношение к некоторым акциям BLM

Опрос показал отличие отношения к отдельным акциям в рамках движения. 76% афроамериканцев выступают за снос памятников героям армии Конфедерации времен Гражданской войны, 60% высказались за переименование военных баз, названных в их честь. Среди белого населения эти меры поддерживают только 38% и 36% соответственно.

Согласно данным исследования, 55% американцев не хотят сокращения финансирования полиции. Двое из пяти жителей США выступают за эту меру.

Всплеск популярности Black Lives Matter

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований является сокращение финансирования правоохранительной системы.

Смотрите также:

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  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

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    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:27

Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины

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