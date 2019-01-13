Большие звезды самого маленького зоопарка Германии (фото)

Бремерхафен • Эти медвежата родились два месяца назад в самом маленьком государственном зоопарке Германии.Теперь их представили общественности.В сопровождении мамы - белой медведицы по имени Валеска - двойняшки успешно провели свою первую встречу с прессой, впервые покинув пределы берлоги. Посетители зоопарка смогут увидеть малышек в конце марта, когда они переберутся в вольер.

"Зоопарк у моря" (Zoo am Meer) в портовом городе Бремерхафене специализируется на морских видах и обитателях Севера. Белые медведи - один из 47 здешних видов животных.

Всемирную известность зоопарк приобрел в 2009 году благодаря новости о паре пингвинов-гомосексуалов, которые выседили яйцо, после того как от него отказалась мать, и стали приемными родителями для птенца.

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