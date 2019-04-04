Больше 230 тысяч порций за один день: зеленому соусу - мировой рекорд! (фото)

В ближайший четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне пройдет День зеленого соуса и будет предпринята попытка установить мировой рекорд.
Франкфурт-на-Майне • Этот традиционный деликатес считается типичным блюдом франкфуртской кухни и своего рода национальным блюдом немецкой федеральной земли Гессен. Для приготовления зеленого соуса (Grüne Soße) обязательно используется свежая зелень, семь трав: огуречник, кервель, кресс-салат, петрушка, малая кровохлебка, щавель и шнитт-лук, - а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом существует огромное множество. Один из рецептов можно прочитать на нашем сайте - здесь: Картофель под франкфуртским соусом.
В ближайший четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне состоится День зеленого соуса (Grüne-Soße-Tag). По этому случаю рестораны и кафе, а также разные столовые на фирмах и предприятиях города попытаются установить новый мировой рекорд - сервировать не менее 231775 порций этого блюда. В прошлом году сделать это не удалось. Для подсчета будут использоваться специальные штрих-коды, которые будут выдаваться при покупке каждой порции. Их можно сканировать на месте или ввести цифры самостоятельно на сайте акции с 10 часов утра до 22 часов вечера. Желаем всем участникам успеха и приятного аппетита!
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