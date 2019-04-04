 Больше 230 тысяч порций за один день: зеленому соусу - мировой рекорд! (фото) | Кадр дня | DW | 03.06.2019

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Кадр за кадром

Больше 230 тысяч порций за один день: зеленому соусу - мировой рекорд! (фото)

В ближайший четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне пройдет День зеленого соуса и будет предпринята попытка установить мировой рекорд.

Один из вариантов сервировки зеленого соуса во Франкфурте-на-Майне

Один из вариантов сервировки зеленого соуса во Франкфурте-на-Майне

Франкфурт-на-Майне • Этот традиционный деликатес считается типичным блюдом франкфуртской кухни и своего рода национальным блюдом немецкой федеральной земли Гессен. Для приготовления зеленого соуса (Grüne Soße) обязательно используется свежая зелень, семь трав: огуречник, кервель, кресс-салат, петрушка, малая кровохлебка, щавель и шнитт-лук, - а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом существует огромное множество. Один из рецептов можно прочитать на нашем сайте - здесь: Картофель под франкфуртским соусом

В ближайший четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне состоится День зеленого соуса (Grüne-Soße-Tag). По этому случаю рестораны и кафе, а также разные столовые на фирмах и предприятиях города попытаются установить новый мировой рекорд - сервировать не менее 231775 порций этого блюда. В прошлом году сделать это не удалось. Для подсчета будут использоваться специальные штрих-коды, которые будут выдаваться при покупке каждой порции. Их можно сканировать на месте или ввести цифры самостоятельно на сайте акции с 10 часов утра до 22 часов вечера. Желаем всем участникам успеха и приятного аппетита!

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  • Александерплац, Берлин

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  • Коннопке-имбис, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

  • Вокзал Зоологический сад, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

  • Вайсвурст в одном из мюнхенских ресторанов

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

  • Хофбройхаус в Мюнхене на старой почтовой открытке

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

  • Дрезден

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года.

    Автор: Максим Нелюбин


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