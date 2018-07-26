 Больше томатов - вкусных и разных (фото) | Кадр дня | DW | 26.07.2018

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Кадр за кадром

Больше томатов - вкусных и разных (фото)

Кто-то собирает почтовые марки, кто-то - оловянных солдатиков... Жительница Бранденбурга Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры.

Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

За четыре последних года коллекция увеличилась на четыре десятка сортов. В общей сложности в органическом овощеводческом хозяйстве около бранденбургского города Бесков можно попробовать и купить томаты 220 разных сортов. На фотографии агентства dpa - лишь небольшая репрезентативная выборка этого вкусного разнообразия.

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Музей под открытым небом в Детмольде

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Недвижимость на новом месте

    Первый в Европе музей под открытым небом был основан в 1891 году в Швеции. Самый старый немецкий - через пару лет в Шлезвиге. Сейчас только в Германии их около полутора сотен. Есть, например, археологические музеи, но большинство все-таки посвящено крестьянской жизни. Крупнейший из них находится в Вестфалии - под Детмольдом. Со всего этого региона сюда свезены объекты… исторической недвижимости.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Маяки сельских просторов

    Все дороги в этом музее ведут к мельницам - маякам сельских просторов. Ведут мимо крестьянских подворий, часовен, пекарен и лавок с колониальными товарами, сеновалов, фруктовых садов, огородов, загонов с овцами, лошадьми, коровами, козами, свиньями. Мимо гордых вестфальских гусей и суетливых кур. Мы их увидим. Многие породы - старые, редкие, некоторые - под угрозой вымирания.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    По состоянию на 1900 год...

    Площадь музея - сто футбольных полей! Здесь можно провести несколько дней, не заметив, как пролетело время. На этом пространстве оно просто остановилось. В большинстве уголков - на рубеже XIX и XX веков, в некоторых - даже на целое столетие раньше… Вот жилище поденщиков с каменным фасадом, фахверковые пекарня и амбар, крестьянский дом со стойлом, женский приют - пять построек из 115.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    ''Немецкая мельница''

    Глаза разбегаются, но с чего-то надо начинать. Козловая ветряная мельница (Bockwindmühle) издали кажется избушкой на курьих ножках. Первые упоминания о такой конструкции датированы XIII веком. Эту построили в 1812 году. В Детмольд перевезли 30 лет назад. Она до сих пор исправно производит муку для музейной пекарни - из зерна, выращенного здесь же - без химии, прадедовскими методами.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Когда пришел Наполеон

    Монополия - дело доходное… Испокон веков и до прихода французов с их революционными идеями сельские мельницы принадлежали феодалам. Они сдавали их внаем. Наполеоновские времена принесли свободу ремесел - начался мельничный бум. Козловые мельницы были дешевле, инвестиции оправдывались быстрее, чем при строительстве голландских - колпачных. Kappenwindmühle из Миндена 1789 года с двумя жерновами.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Чужие среди своих

    Козловые ветряные мельницы - менее производительные, рассчитаны на один жернов. Мельницы - места загадочные, часто упоминающиеся в сказках. Мельники - персонажи хитрые. В реальной жизни не заслуживающие доверия, но без них не обойтись. Долгое время им не разрешалось создавать свои гильдии. Их работу невозможно проконтролировать - вес зерна не совпадал с весом муки на выходе, что понятно, но...

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Ловкость рук, или Нет муки без пыли

    Ухищрениям мельников немецкий язык обязан выражением "etwas abstauben" - "собрать пыль", то есть что-то присвоить, стащить, воспользовавшись ситуацией. На некоторых мельницах в виде пыли во время помола оседало подозрительно много муки. Дополнительную пыль можно было выбить, похлопав по тугим мешкам, ожидавшим отгрузки… Имидж мельников оставлял желать лучшего.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Сколько воде не литься…

    Водяные мельницы (Wassermühlen). Они появились задолго до ветряных. Музейная когда-то стояла под Оснабрюком. Построенная в 1841 году, она работала почти целый век, но не выдержала конкуренции с промышленными, оборудованными новой техникой, несмотря на дополнительно установленный дизельный мотор. Массовое вымирание традиционных мельниц (Mühlensterben) - оборотная сторона индустриализации.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Универсальный привод

    На водяных мельницах не только мололи зерно. На этой, например, также мяли и трепали лен, рубили солому. На других давили масло из семян - подсолнечное, льняное… Их строили, чтобы пилить древесину, шлифовать ножи, приводить в движение тяжелые молоты при кузницах. Из дошедших до наших дней и оставшихся на своих местах многие сейчас превратились в ресторанчики или отели. Мельничная романтика…

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Краеведение по-вестфальски

    Музей в Детмольде состоит из несколько крупных крестьянских подворий - типичных для основных регионов Вестфалии, а также двух целых деревень. Дома и постройки в них подобраны и расположены в соответствии с традиционной структурой таких поселений, хотя и свезены из разных мест. Все сохранено или воссоздано на основе детальных исторических и научных исследований. Никакой бутафории.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Хлеб насущный

    Пекарня - тоже самая настоящая. Она находится в самой крупной музейной группе - "Падерборнской деревне", где собраны дома из восточной части Вестфалии - четыре десятка построек, включая дом пастора и фотоателье. Свежий хлеб продают на бывшем постоялом дворе 1622 года с фахверковым фасадом в стиле везерского ренессанса. Печке в музейной пекарне - сто лет, сложена она из особого огнеупорного камня.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Не проходите мимо

    Этот камень добывали на Рейне под Кёнигсвинтером - в том самом месте около Бонна, где герой сказаний о нибелунгах Зигфрид убил огнедышащего дракона. Символично. Работают по старым рецептам - кроме темного хлеба пекут булочки на соломе, делают сладкие плюшки с корицей, сдобных и съедобных мышей с глазками из изюма. Коммерческие пекарни начали открывать в вестфальских деревнях лишь в XIX веке.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Со своим тестом

    Раньше в каждой крестьянской семье хлеб пекли сами. Мы уже видели домашнюю пекарню одного из крупных хозяйств. Крестьяне с небольших подворий и другие жители деревень пользовались доходными пекарнями (Lohnbäckerei), куда приходили со своим тестом. Такие пекарни появились после наполеоновских реформ. Их открывали зажиточные крестьяне, воспользовавшись новой свободой ремесел.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Крестьянская жизнь

    На "Оснабрюкском подворье", которое мы осмотрим более подробно, пекарня была, конечно же, своя - совмещенная с зерновым складом. Это хозяйство считалось богатым, достаток был нажит многими поколениями. Основное здание, перевезенное в музей из округа Брамше с другими постройками, возвели в 1609 году. О благополучии свидетельствовала высокая острая крыша, украшенная резным шестом.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Под одной крышей

    В этом подворье воссоздали обстановку 1800 года. Скотина и люди жили здесь под одной крышей. Ворота вели с улицы в просторный продольный зал. В нем стояли повозки, лежал корм. Слева - стойла для коров, справа - лошадей. Над ними - настилы с сеном, где спали батраки. Над животными зимой было хотя бы немного теплее. Посреди продольного зала осенью обмолачивали рожь и пшеницу, играли свадьбы…

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Буквой Т

    Между продольным залом со стойлами для скотины и поперечным жилым залом - никакой стены или перегородки. Жилой зал с топившимся по-черному очагом был центром подворья. Дым выходил через отверстия в крыше и отдельно открывавшиеся верхние части дверей. Над потолком коптили мясо и колбасу. Хозяйка, сидя у очага, могла разом наблюдать за скотиной, видеть все входы в дом, контролировать батрачек.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Жилищные условия

    За очагом в отдельной комнате, метра на полтора над уровнем залов, находится спальня хозяев с сундуками, шкафами и колыбелью. Эту часть дома несколько раз перестраивали и расширяли, но она также не имела отдельного отопления. Немного тепла поступало от общего открытого очага. В стене у кровати проделано небольшое окно, через которое крестьянин ночью мог следить за тем, что происходит в доме.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Практично

    В жилом зале с солнечной южной стороны около окна со свинцовым стеклом находилась мойка, а также выполнялись работы, требовавшие хорошего освещения. Посуду сушили в деревянном коробе. Боковая дверь вела напрямую к колодцу и пекарне с амбаром. Все под рукой. Грязная вода из мойки по желобу попадала в корыто на улице. К этому месту регулярно наведывались куры, искавшие остатки еды.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Пекарня и колодец

    Зимой температура внутри даже такого зажиточного подворья была лишь на несколько градусов выше, чем на улице. Сырость, постоянный дым, недостаток дневного света… Уже начинался XIX век, вот-вот грядет индустриализация, но крестьянский быт пока больше напоминал Средневековье. Перемены затронут и деревню, а пока же частыми причинами ранних смертей были простуды и чахотка.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Батрацкая каморка

    С солнечной стороны в каморке, примыкавшей к стойлам, со временем оборудовали комнатушку, в которой спала и выполняла домашние дела батрачка, как правило, незамужняя девушка. Договоры о найме обычно заключались на год - ко Дню Святого Мартина (11 ноября). В батраки часто подавались молодые крестьяне, ожидавшие передачи отцовского хозяйства. Жизнь и самих хозяев, и батраков была не сахар...

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Удобства - во дворе

    Туалет в этом подворье отличается особой монументальностью по сравнению с другими, которые можно увидеть в музее. Их вообще начали оборудовать около деревенских домов в Вестфалии только в XIX веке. До этого нужду справляли в хлеву, на навозные кучи или попросту ходили в кусты. Бань или саун не было. Лицо, руки, ноги мыли регулярно, но "чистые дни" устраивались пару раз в году.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Живые скульптуры

    Трудно поверить, но два века назад вестфальские крестьяне, при всех тяготах жизни, именно так украшали свои огороды - живыми колоннами или другими фигурами из тиса. Зимой они радовали глаз вечнозелеными формами, но был и практический смысл. Твердую древесину тисов использовали для производства оружия - копий, луков, арбалетов. Эти чем-то напоминают ряды пешек, готовых вступить в бой.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Редкие свиньи

    Если коровы и лошади были в прямом смысле домашними животными, то есть жили с крестьянами под одной крышей, то свиней держали отдельно. Понятно, что из-за сильного запаха, как и овец. Овец в этом хозяйстве было около сотни. В свинарнике - редкая порода, выведенная когда-то в графстве Бентхайм, ныне - округ в Нижней Саксонии. Поросятам - семь дней. Не будем мешать этим новым музейным сотрудникам.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    В случае пожара

    В каждом доме под рукой была лестница и кожаные ведра. В случае пожара действовать нужно было быстро и решительно, рассчитывая лишь на свои силы. В "Оснабрюкском подворье" все самое ценное, включая семенной материал, хранили в деревянном шкафу на колесах. При пожаре его надлежало выкатить первым. Но такие беды обошли этот дом стороной…

    Автор: Максим Нелюбин


Музей под открытым небом в Коммерне

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Музей деревенской жизни в Коммерне - второй по величине и один из самых старых музеев под открытым небом в Германии. Его открыли в 1961 году в земле Северный Рейн-Вестфалия. Находится он примерно в часе езды от Кельна в одном из живописных уголков заповедного региона Айфель (Eifel). Музей очень популярен. Ежегодно его посещает около 200 тысяч человек.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Помимо памятников деревенского зодчества и предметов сельского быта, в Коммерне можно увидеть множество самых разных домашних животных, которые могли бы легко заполнить большую часть Ноева ковчега. Многие из них - пород редких, но когда-то в большом количестве содержавшихся на подворьях основанной в 1822 прусской Рейнской провинции, истории и крестьянским традициям которой посвящен этот музей.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Столицей Рейнской провинции Прусского королевства был город Кобленц. После 1945 года в ходе создания ФРГ ее разделили между федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. То есть территория, с которой в Коммерн свозят старые сельские постройки, не соответствует нынешнему административному делению Германии. В музее, например, можно увидеть экспонаты с берегов рек Лан и Мозель.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    В 1960-х годах начиналось все с нескольких домов, перевезенных в Коммерн и реконструированных в первоначальном историческом виде на основе научных изысканий. Сейчас в музее собрано в общей сложности около семидесяти старых построек, разбитых на четыре региональные группы по географическому принципу - отдельным регионам бывшей Рейнской провинции.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Эту ветряную мельницу голландского типа, построенную в 1780 году, перевезли в Коммерн с Нижнего Рейна (Niederrhein). Начинается же осмотр музея с региональной группы Вестервальд и Средний Рейн (Westerwald/Mittelrhein). Затем следуют Айфель и Айфельские предгорья (Eifel/Eifelvorland), а в самом далеком от входа уголке находятся памятники сельского зодчества из Бергишес Ланд (Bergisches Land).

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Музей занимает территорию, равную примерно ста футбольным полям. Для посетителей проложено несколько пеших маршрутов. Самый длинный, проходящий через все четыре региональные группы, составляет 2,5 километра. В качестве альтернативного способа передвижения можно воспользоваться конной повозкой - для обзорной экскурсии, чтобы затем уже целенаправленно осмотреть особенно понравившиеся экспонаты.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    К объектам, вызывающим особый интерес посетителей любого музея под открытым небом, несомненно, относятся ветряные мельницы. Если первая, которую мы уже увидели, стоит у всех на виду буквально в чистом поле, то вторая спряталась по соседству среди леса. Эта козловая ветряная мельница была возведена в 1782 году и относится к числу первых построек, перевезенных в Коммерн.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Мельницы можно осмотреть не только снаружи, но и заглянуть внутрь, а иногда даже увидеть их в действии. Впрочем, многие другие экспонаты тоже, так сказать, используются по назначению - для обработки земли и других крестьянских дел. Если с плугом все понятно, то предназначение этого деревянного короба, которым, оказывается, мерили зерно, осталось бы загадкой, не будь рядом поясняющей таблички.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Около многих крестьянских подворий в музее разбиты огороды с приправами и лекарственными травами, овощами, злаками. Рядом посажены фруктовые деревья: айва, яблони, груши. Многие из них - редких сортов, почти исчезнувших. Возделывается все дедовскими методами, без современных удобрений и инсектицидов. Часть урожая продается в музейной лавке, которую мы еще увидим.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    В центре первой региональной группы Вестервальд и Средний Рейн расположена кузница конца XVIII века. Ее перевезли в музей с берегов Рейна, точнее - из той части течения реки, в которой находится овеянная легендами скала Лорелей. Предполагается, что изначально эта фахверковая постройка служила в качестве сарая на винограднике. Рядом с кузницей установлен станок для ковки лошадей.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    В Коммерне кузницу реконструировали в 1966 году. Уцелела она чудом, простояв без дела ровно тридцать лет. Нынешний музейный кузнец достойно продолжает традиции старых мастеров и работает не только для того, чтобы демонстрировать свое ремесло посетителям. При необходимости он ремонтирует музейные экспонаты и выковывает новые детали на замену.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Недалеко от кузницы в старом амбаре посетителей поджидает локомобиль 1911 года производства фирмы Heinrich Lanz из Мангейма. Такие передвижные паровые двигатели предназначались для привода разных сельскохозяйственных машин: молотилок, веялок, насосов, электрогенераторов. Внешне локомобиль напоминает небольшой паровоз…

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Необходимость в локомобилях отпала вместе с распространением дизельных моторов. Первый серийный трактор с дизельным двигателем был выпущен в 1922 году компанией Benz-Sendling, однако фирма Lanz тоже не отставала. Ее трактора, прозванные бульдогами, отличались неприхотливостью и дешевизной. Один из них можно увидеть в Музее под открытым небом в Детмольде, о котором DW уже рассказывала.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Совсем короткий путь в Коммерн проделала часовня 1783 года - всего пять километров из города Мехерних. Небольшая община одного из его районов в 1958 году решила воздвигнуть новый храм, а старый вместе с обстановкой передать музею. Изображения святых и другие свидетельства глубокой крестьянской веры можно встретить в музее повсюду. Например, табличку с призывом к Господу беречь родной дом.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Этот жилой дом начала XVIII века перевезли в музей из региона Вестервальд, из-под города Монтабаур. В отличие от большинства других старых построек в Коммерне, его нынешняя внутренняя жизнь и обстановка не соответствуют первоначальному облику. Внутри обустроили действующий сельский магазин 1920-1950-х годов, а также хлебную лавку, в которой продают продукцию музейной пекарни.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Недалеко от рейнско-провинциального "сельпо" работает музейное кафе. В одном из помещений этого постоялого двора восстановлена обстановка деревенского почтового агентства. "На пол не плевать!" - гласит строгая надпись около стойки рядом с антикварным телефоном. На служебном столе - керосиновая лампа, бланки для телеграмм и аппарат системы Морзе.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Удобства - во дворе. Даже они здесь - оригинальные, а не бутафорские. Правда, больше не эксплуатируются. Не во дворе, а на одной из площадей установлен этот колодезный насос с чугунной ванной для воды, отлитой в 1867 году на одном из заводов в горном массиве Хунсрюк. В фахверковом доме на заднем плане находится винный пресс со Среднего Рейна. Какая Рейнская провинция без рейнских вин!?

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    На фоне деревенских домов в музее сильно выделяется это здание с типичной для Бергишес Ланд отделкой фасадов природным шифером. Благодаря кузницам с водяными приводами регион в XVIII веке стал важным центром металлообработки в Германии. В 1795 году этот дом, позже много раз перестраивавшийся, перешел во владение династии немецких промышленников, в 1890 году основавших концерн Mannesmann.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Концепция музея исключает наличие случайных предметов. Любая вещь здесь - на своем месте, имеет научно подтвержденное историческое право на присутствие в этом музейном пространстве. От горшков на заборе - до последней ложки. Кстати, о ложках… Выражение "Сдать ложку" (Den Löffel abgeben) означает уход едока из жизни, а одна из экспозиций в Коммерне посвящена деревенским погребальным ритуалам.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Печи с дымоходами, топившиеся по-черному очаги… В каждом старом крестьянском доме они занимают центральное место. Практически все находятся в рабочем состоянии. Некоторые иногда используют для показательного приготовления еды по старым рецептам. Особое внимание следует уделить чугунным плитам (Takenplatte) за очагами. Их монтировали в стене между кухней и жилой комнатой.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Нагреваясь, они аккумулировали тепло, передавая его затем в свободное от дыма жилое или спальное помещение. Такие плиты украшали узорами или сценами, например, на библейские темы. В одном из домов выставлена плита с изображением героев притчи о богаче и Лазаре, отлитая примерно в 1550 году в Айфеле с помощью формы, изготовленной мастером резьбы по дереву Филиппом Золданом (Philipp Soldan).

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Самое время заглянуть в крестьянские спальни. В знойный летний день трудно преодолеть желание устроиться здесь поудобнее, вздремнуть полчасика. Однако от идеи приходится отказаться хотя бы по чисто формальным причинам. Размерами эти старые кровати сейчас не подойдут даже многим подросткам. Нехитрый уют очаровывает, а на одной из стен он вообще стал частью своего рода программного заявления...

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    "Suche das Glück nicht weit, es liegt in der Häuslichkeit" - "Счастье - не за семью горами, а за родными стенами". Таких народных немецких мудростей, например, вышитых на ткани и вставленных под стекло в рамки, хватило бы на отдельный репортаж, а их чтение - занятие не менее увлекательное, чем чтение музейных пояснений около экспонатов.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Счастье - не за семью горами, а за родными стенами

    Фоторепортаж из Коммерна

    Музей открыт круглогодично, без выходных и праздников. Входной билет для взрослых - 6,5 евро. Для детей и подростков до 18 лет вход свободный. Плата за парковку - 2,5 евро. Адрес: LVR-Freilichtmuseum Kommern. Eickser Straße, D-53894 Mechernich-Kommern.

    Автор: Максим Нелюбин


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Вкусное разнообразие: немец вырастил более 300 сортов томатов

"Томаты будущего будут разноцветными", - сказал фермер, представляя результаты своего усердного труда.  

Немецкая книга о русской даче

Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья", выпущенную немецким издательством Sieveking.  

Что немцы делают на даче

Райский отдых на даче, да еще и в черте города... В Германии такое возможно!  

Панцанелла из Тосканы: просто и вкусно

Простой рецепт летнего салата. Помидоры, хлеб, огурец... Какие ингредиенты нужно еще добавить?  

Музей под открытым небом в Детмольде  

Счастье - не за семью горами, а за родными стенами  

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