Больше томатов - вкусных и разных (фото)

Кто-то собирает почтовые марки, кто-то - оловянных солдатиков... Жительница Бранденбурга Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры.
За четыре последних года коллекция увеличилась на четыре десятка сортов. В общей сложности в органическом овощеводческом хозяйстве около бранденбургского города Бесков можно попробовать и купить томаты 220 разных сортов. На фотографии агентства dpa - лишь небольшая репрезентативная выборка этого вкусного разнообразия.
Смотрите также:
Музей под открытым небом в Детмольде
Музей под открытым небом в Коммерне
Садоводов-любителей в Германии становится все больше. Любовь к саду эксперты объясняют желанием отгородиться от повседневных проблем. Огороды "растут" даже на территории аэропорта.
"Томаты будущего будут разноцветными", - сказал фермер, представляя результаты своего усердного труда.
Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья", выпущенную немецким издательством Sieveking.
Райский отдых на даче, да еще и в черте города... В Германии такое возможно!