Больше томатов - вкусных и разных (фото)

За четыре последних года коллекция увеличилась на четыре десятка сортов. В общей сложности в органическом овощеводческом хозяйстве около бранденбургского города Бесков можно попробовать и купить томаты 220 разных сортов. На фотографии агентства dpa - лишь небольшая репрезентативная выборка этого вкусного разнообразия.

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Музей под открытым небом в Детмольде

Музей под открытым небом в Детмольде Недвижимость на новом месте Первый в Европе музей под открытым небом был основан в 1891 году в Швеции. Самый старый немецкий - через пару лет в Шлезвиге. Сейчас только в Германии их около полутора сотен. Есть, например, археологические музеи, но большинство все-таки посвящено крестьянской жизни. Крупнейший из них находится в Вестфалии - под Детмольдом. Со всего этого региона сюда свезены объекты… исторической недвижимости.

Музей под открытым небом в Детмольде Маяки сельских просторов Все дороги в этом музее ведут к мельницам - маякам сельских просторов. Ведут мимо крестьянских подворий, часовен, пекарен и лавок с колониальными товарами, сеновалов, фруктовых садов, огородов, загонов с овцами, лошадьми, коровами, козами, свиньями. Мимо гордых вестфальских гусей и суетливых кур. Мы их увидим. Многие породы - старые, редкие, некоторые - под угрозой вымирания.

Музей под открытым небом в Детмольде По состоянию на 1900 год... Площадь музея - сто футбольных полей! Здесь можно провести несколько дней, не заметив, как пролетело время. На этом пространстве оно просто остановилось. В большинстве уголков - на рубеже XIX и XX веков, в некоторых - даже на целое столетие раньше… Вот жилище поденщиков с каменным фасадом, фахверковые пекарня и амбар, крестьянский дом со стойлом, женский приют - пять построек из 115.

Музей под открытым небом в Детмольде ''Немецкая мельница'' Глаза разбегаются, но с чего-то надо начинать. Козловая ветряная мельница (Bockwindmühle) издали кажется избушкой на курьих ножках. Первые упоминания о такой конструкции датированы XIII веком. Эту построили в 1812 году. В Детмольд перевезли 30 лет назад. Она до сих пор исправно производит муку для музейной пекарни - из зерна, выращенного здесь же - без химии, прадедовскими методами.

Музей под открытым небом в Детмольде Когда пришел Наполеон Монополия - дело доходное… Испокон веков и до прихода французов с их революционными идеями сельские мельницы принадлежали феодалам. Они сдавали их внаем. Наполеоновские времена принесли свободу ремесел - начался мельничный бум. Козловые мельницы были дешевле, инвестиции оправдывались быстрее, чем при строительстве голландских - колпачных. Kappenwindmühle из Миндена 1789 года с двумя жерновами.

Музей под открытым небом в Детмольде Чужие среди своих Козловые ветряные мельницы - менее производительные, рассчитаны на один жернов. Мельницы - места загадочные, часто упоминающиеся в сказках. Мельники - персонажи хитрые. В реальной жизни не заслуживающие доверия, но без них не обойтись. Долгое время им не разрешалось создавать свои гильдии. Их работу невозможно проконтролировать - вес зерна не совпадал с весом муки на выходе, что понятно, но...

Музей под открытым небом в Детмольде Ловкость рук, или Нет муки без пыли Ухищрениям мельников немецкий язык обязан выражением "etwas abstauben" - "собрать пыль", то есть что-то присвоить, стащить, воспользовавшись ситуацией. На некоторых мельницах в виде пыли во время помола оседало подозрительно много муки. Дополнительную пыль можно было выбить, похлопав по тугим мешкам, ожидавшим отгрузки… Имидж мельников оставлял желать лучшего.

Музей под открытым небом в Детмольде Сколько воде не литься… Водяные мельницы (Wassermühlen). Они появились задолго до ветряных. Музейная когда-то стояла под Оснабрюком. Построенная в 1841 году, она работала почти целый век, но не выдержала конкуренции с промышленными, оборудованными новой техникой, несмотря на дополнительно установленный дизельный мотор. Массовое вымирание традиционных мельниц (Mühlensterben) - оборотная сторона индустриализации.

Музей под открытым небом в Детмольде Универсальный привод На водяных мельницах не только мололи зерно. На этой, например, также мяли и трепали лен, рубили солому. На других давили масло из семян - подсолнечное, льняное… Их строили, чтобы пилить древесину, шлифовать ножи, приводить в движение тяжелые молоты при кузницах. Из дошедших до наших дней и оставшихся на своих местах многие сейчас превратились в ресторанчики или отели. Мельничная романтика…

Музей под открытым небом в Детмольде Краеведение по-вестфальски Музей в Детмольде состоит из несколько крупных крестьянских подворий - типичных для основных регионов Вестфалии, а также двух целых деревень. Дома и постройки в них подобраны и расположены в соответствии с традиционной структурой таких поселений, хотя и свезены из разных мест. Все сохранено или воссоздано на основе детальных исторических и научных исследований. Никакой бутафории.

Музей под открытым небом в Детмольде Хлеб насущный Пекарня - тоже самая настоящая. Она находится в самой крупной музейной группе - "Падерборнской деревне", где собраны дома из восточной части Вестфалии - четыре десятка построек, включая дом пастора и фотоателье. Свежий хлеб продают на бывшем постоялом дворе 1622 года с фахверковым фасадом в стиле везерского ренессанса. Печке в музейной пекарне - сто лет, сложена она из особого огнеупорного камня.

Музей под открытым небом в Детмольде Не проходите мимо Этот камень добывали на Рейне под Кёнигсвинтером - в том самом месте около Бонна, где герой сказаний о нибелунгах Зигфрид убил огнедышащего дракона. Символично. Работают по старым рецептам - кроме темного хлеба пекут булочки на соломе, делают сладкие плюшки с корицей, сдобных и съедобных мышей с глазками из изюма. Коммерческие пекарни начали открывать в вестфальских деревнях лишь в XIX веке.

Музей под открытым небом в Детмольде Со своим тестом Раньше в каждой крестьянской семье хлеб пекли сами. Мы уже видели домашнюю пекарню одного из крупных хозяйств. Крестьяне с небольших подворий и другие жители деревень пользовались доходными пекарнями (Lohnbäckerei), куда приходили со своим тестом. Такие пекарни появились после наполеоновских реформ. Их открывали зажиточные крестьяне, воспользовавшись новой свободой ремесел.

Музей под открытым небом в Детмольде Крестьянская жизнь На "Оснабрюкском подворье", которое мы осмотрим более подробно, пекарня была, конечно же, своя - совмещенная с зерновым складом. Это хозяйство считалось богатым, достаток был нажит многими поколениями. Основное здание, перевезенное в музей из округа Брамше с другими постройками, возвели в 1609 году. О благополучии свидетельствовала высокая острая крыша, украшенная резным шестом.

Музей под открытым небом в Детмольде Под одной крышей В этом подворье воссоздали обстановку 1800 года. Скотина и люди жили здесь под одной крышей. Ворота вели с улицы в просторный продольный зал. В нем стояли повозки, лежал корм. Слева - стойла для коров, справа - лошадей. Над ними - настилы с сеном, где спали батраки. Над животными зимой было хотя бы немного теплее. Посреди продольного зала осенью обмолачивали рожь и пшеницу, играли свадьбы…

Музей под открытым небом в Детмольде Буквой Т Между продольным залом со стойлами для скотины и поперечным жилым залом - никакой стены или перегородки. Жилой зал с топившимся по-черному очагом был центром подворья. Дым выходил через отверстия в крыше и отдельно открывавшиеся верхние части дверей. Над потолком коптили мясо и колбасу. Хозяйка, сидя у очага, могла разом наблюдать за скотиной, видеть все входы в дом, контролировать батрачек.

Музей под открытым небом в Детмольде Жилищные условия За очагом в отдельной комнате, метра на полтора над уровнем залов, находится спальня хозяев с сундуками, шкафами и колыбелью. Эту часть дома несколько раз перестраивали и расширяли, но она также не имела отдельного отопления. Немного тепла поступало от общего открытого очага. В стене у кровати проделано небольшое окно, через которое крестьянин ночью мог следить за тем, что происходит в доме.

Музей под открытым небом в Детмольде Практично В жилом зале с солнечной южной стороны около окна со свинцовым стеклом находилась мойка, а также выполнялись работы, требовавшие хорошего освещения. Посуду сушили в деревянном коробе. Боковая дверь вела напрямую к колодцу и пекарне с амбаром. Все под рукой. Грязная вода из мойки по желобу попадала в корыто на улице. К этому месту регулярно наведывались куры, искавшие остатки еды.

Музей под открытым небом в Детмольде Пекарня и колодец Зимой температура внутри даже такого зажиточного подворья была лишь на несколько градусов выше, чем на улице. Сырость, постоянный дым, недостаток дневного света… Уже начинался XIX век, вот-вот грядет индустриализация, но крестьянский быт пока больше напоминал Средневековье. Перемены затронут и деревню, а пока же частыми причинами ранних смертей были простуды и чахотка.

Музей под открытым небом в Детмольде Батрацкая каморка С солнечной стороны в каморке, примыкавшей к стойлам, со временем оборудовали комнатушку, в которой спала и выполняла домашние дела батрачка, как правило, незамужняя девушка. Договоры о найме обычно заключались на год - ко Дню Святого Мартина (11 ноября). В батраки часто подавались молодые крестьяне, ожидавшие передачи отцовского хозяйства. Жизнь и самих хозяев, и батраков была не сахар...

Музей под открытым небом в Детмольде Удобства - во дворе Туалет в этом подворье отличается особой монументальностью по сравнению с другими, которые можно увидеть в музее. Их вообще начали оборудовать около деревенских домов в Вестфалии только в XIX веке. До этого нужду справляли в хлеву, на навозные кучи или попросту ходили в кусты. Бань или саун не было. Лицо, руки, ноги мыли регулярно, но "чистые дни" устраивались пару раз в году.

Музей под открытым небом в Детмольде Живые скульптуры Трудно поверить, но два века назад вестфальские крестьяне, при всех тяготах жизни, именно так украшали свои огороды - живыми колоннами или другими фигурами из тиса. Зимой они радовали глаз вечнозелеными формами, но был и практический смысл. Твердую древесину тисов использовали для производства оружия - копий, луков, арбалетов. Эти чем-то напоминают ряды пешек, готовых вступить в бой.

Музей под открытым небом в Детмольде Редкие свиньи Если коровы и лошади были в прямом смысле домашними животными, то есть жили с крестьянами под одной крышей, то свиней держали отдельно. Понятно, что из-за сильного запаха, как и овец. Овец в этом хозяйстве было около сотни. В свинарнике - редкая порода, выведенная когда-то в графстве Бентхайм, ныне - округ в Нижней Саксонии. Поросятам - семь дней. Не будем мешать этим новым музейным сотрудникам.

Музей под открытым небом в Детмольде В случае пожара В каждом доме под рукой была лестница и кожаные ведра. В случае пожара действовать нужно было быстро и решительно, рассчитывая лишь на свои силы. В "Оснабрюкском подворье" все самое ценное, включая семенной материал, хранили в деревянном шкафу на колесах. При пожаре его надлежало выкатить первым. Но такие беды обошли этот дом стороной… Автор: Максим Нелюбин



Музей под открытым небом в Коммерне