Большая пресс-конференция Путина

Путин о слежке ФСБ за Навальным и спецслужбах США, кремлинологи о Путине. DW Новости (17.12.2020)

О слежке ФСБ за Навальным, трудоустройстве Трампа, российских хакерах, бывшем зяте, ценах на сахар и масло, коронавирусе, протестах за Фургала в Хабаровске, "Северном потоке-2" и пятом сроке президентства, а также о многом другом говорилось сегодня на 16-й большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Длилась она более четырех с половиной часов.