Большая пресс-конференция Путина

Путин, Песков, Мишустин, Матвиенко, Володин и Навальный в сюжете о цирке Путина. Джонсон, Макрон, Меркель, Путин, Шойгу, Трамп, Алиев и Эрдоган в последних мировых новостях. Трамп, Нетаньягу, Путин, Меркель, Эрдоган, Дуда, Байден, Лукашенко, Си, Макрон и Зеленский поют песню с новогодними пожеланиями людям. Смотрите в 150-м выпуске "Заповедника"!
Версию об отравлении Алексея Навального, высказанную президентом России Владимиром Путиным продолжают активно обсуждать на Западе и сутки спустя. В то время, как в четверг Владимир Путин общался с журналистами и страной, его критик Алексей Навальный общался с немецкой прокуратурой. Допрос Навального проводился по запросу российских властей.
17 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. В кулуарах журналисты обсуждали вопрос о слежке ФСБ за Навальным и его отравлении. Сам Путин признал, что за оппозиционером присматривали.
О слежке ФСБ за Навальным, трудоустройстве Трампа, российских хакерах, бывшем зяте, ценах на сахар и масло, коронавирусе, протестах за Фургала в Хабаровске, "Северном потоке-2" и пятом сроке президентства, а также о многом другом говорилось сегодня на 16-й большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Длилась она более четырех с половиной часов.
Президент РФ на пресс-конференции признал слежку за оппозиционером Алексеем Навальным, но опроверг обвинение в том, что агенты ФСБ пытались его отравить. "Если бы уж хотели, довели бы до конца", - заявил президент. Что думают об этом западные политологи?
Заслуженный космонавт Путин, пребывая в космосе, отвечает на острые вопросы. Или не отвечает… Музыкальный номер от Трампа, Мелании и Помпео о подлых кознях нижней палаты Конгресса США. Последние мировые новости в живописном изображении обитателей политической коммунальной квартиры Меркель, Джонсона, Путина, Трампа, Си, Лаврова, Медведева и Лукашенко. Смотрите в 103-м выпуске "Заповедника"!