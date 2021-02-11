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Большая пресс-конференция Путина

ARCHIV 2016 **** 2998482 12/16/2016 Moscow Kremlin towers (from left): Konstantino-Yeleninskaya, Nabatnaya, Tsarskaya and Spasskaya. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Суд в Москве счел иск издания Sota Vision к АП нарушением конституционного строя 11.02.2021

Издание Sota Vision пожаловалось в Тверской суд Москвы на отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина.

Фокусы Путина. Новости ЕС, США и других. Новогодние пожелания политиков – "Заповедник", выпуск 150, 20.12.20 20.12.2020

Путин, Песков, Мишустин, Матвиенко, Володин и Навальный в сюжете о цирке Путина. Джонсон, Макрон, Меркель, Путин, Шойгу, Трамп, Алиев и Эрдоган в последних мировых новостях. Трамп, Нетаньягу, Путин, Меркель, Эрдоган, Дуда, Байден, Лукашенко, Си, Макрон и Зеленский поют песню с новогодними пожеланиями людям. Смотрите в 150-м выпуске "Заповедника"!

Почему немцы вызвали Навального на допрос и что в ФРГ говорят о словах Путина. DW Новости (18.12.20) 18.12.2020

Версию об отравлении Алексея Навального, высказанную президентом России Владимиром Путиным продолжают активно обсуждать на Западе и сутки спустя. В то время, как в четверг Владимир Путин общался с журналистами и страной, его критик Алексей Навальный общался с немецкой прокуратурой. Допрос Навального проводился по запросу российских властей.
A poster with a picture of Russian opposition leader Alexei Navalny with the headline poisoned is seen outside the Russian embassy on Unter den Linden in Berlin during an anti-government protest on September 23, 2020. - Russian opposition leader Alexei Navalny, who was allegedly poisoned with a Soviet-era nerve agent, has been discharged from hospital after a month, his doctors in Berlin said on September 23, 2020. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Министерство юстиции ФРГ подтвердило допрос Навального в прокуратуре Берлина 18.12.2020

По словам представителя Минюста ФРГ, российский оппозиционер был допрошен как пострадавший свидетель. По просьбе политика допрос проходил в отсутствие российских следователей.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 17, 2020: Russia's President Vladimir Putin gives the 16th annual end-of-year news conference via video link between the Novo-Ogarevo residence and Moscow's World Trade Centre. With current COVID-19 restrictions in place, this year's event changed its format to a video conference meeting with elements of a televised Q&A session. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Немецкие СМИ о пресс-конференции Путина и его словах о Навальном 18.12.2020

Пресс-конференцию президента Путина, на которой был задан и вопрос об отравлении оппозиционера Навального, обсуждают не только в РФ. Самые яркие высказывания немецких СМИ о ней - в обзоре DW.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Putin bezeichnet Russland als gütig und warmherzig Bildbeschreibung: Karikatur - russischer Präsident Wladimir Putin im weißen Federanzug sich im Spiegel an und sagt: Ja, wir sind weiß und plüschig.

"Белые и пушистые". Новый имидж России или Путина? 18.12.2020

"Белой и пушистой" по сравнению с Западом назвал Россию президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции. Карикатурист Сергей Елкин понял эти слова буквально.
Russian opposition politician Alexei Navalny speaks during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

О Навальном на пресс-конференции Путина. Что услышали в Берлине 17.12.2020

Ведущие немецкие эксперты по России прокомментировали слова президента Владимира Путина об оппозиционере Алексее Навальном и его отравлении, сказанные в ходе ежегодной пресс-конференции.

Шоу Путина и отравление Навального как главная тема: что происходило за кулисами пресс-конференции 17.12.2020

17 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. В кулуарах журналисты обсуждали вопрос о слежке ФСБ за Навальным и его отравлении. Сам Путин признал, что за оппозиционером присматривали.

Путин о слежке ФСБ за Навальным и спецслужбах США, кремлинологи о Путине. DW Новости (17.12.2020) 17.12.2020

О слежке ФСБ за Навальным, трудоустройстве Трампа, российских хакерах, бывшем зяте, ценах на сахар и масло, коронавирусе, протестах за Фургала в Хабаровске, "Северном потоке-2" и пятом сроке президентства, а также о многом другом говорилось сегодня на 16-й большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Длилась она более четырех с половиной часов.

Западные эксперты об ответе Путина про отравление Навального (17.12.2020) 17.12.2020

Президент РФ на пресс-конференции признал слежку за оппозиционером Алексеем Навальным, но опроверг обвинение в том, что агенты ФСБ пытались его отравить. "Если бы уж хотели, довели бы до конца", - заявил президент. Что думают об этом западные политологи?
Thema: Putin über Vergiftung von Nawalny. Karikatur - russischer Präsident Wladimir Putin schaut ängstlich auf einen Becher auf seinem Tisch und sagt: Hätten wir das gewollt, dann hätten wir vergiftet.

Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом" 17.12.2020

Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 17, 2020: Russia's President Vladimir Putin gives the 16th annual end-of-year news conference via video link between the Novo-Ogarevo residence and Moscow's World Trade Centre. With current COVID-19 restrictions in place, this year's event changed its format to a video conference meeting with elements of a televised Q&A session. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

О чем говорил Владимир Путин на нынешней пресс-конференции 17.12.2020

Владимир Путин более 4 часов отвечал на вопросы журналистов. DW собрала главное о ежегодной пресс-конференции президента России, в 2020-м прошедшей в видеоформате.
Proteste in Chabarowsk zu Unterstützung des ex-Gouverneurs Sergej Furgal, 28.11.2020. Die Bilder hat unser Korrespondent aus Chabarowsk Evgeniy Molotchow geschickt. Bitte Copyright: DW.

Путин не считает дело Фургала политическим 17.12.2020

Дело арестованного экс-губернатора Хабаровского края - уголовное, а не политическое, заявил президент России на пресс-конференции. Протесты в поддержку Сергея Фургала не утихают более 5 месяцев.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff «Audacia» des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Luftaufnahme mit einer Drohne/Copter). Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. (zu dpa Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen ) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Путин надеется, что Байден даст достроить "Северный поток - 2" 17.12.2020

Трубопровод "Северный поток - 2" соответствует "национальным интересам Европы и Германии", - заявил Путин на пресс-конференции.
Russian President Vladimir Putin attends his annual end-of-year news conference, held online in a video conference mode, at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia December 17, 2020. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Путин счел, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США 17.12.2020

Президент РФ на пресс-конференции вновь не стал называть Навального по фамилии и говорил о "пациенте берлинской клиники". Признав слежку за оппозиционером, он заявил: "Но это совсем не значит, что его травить нужно".

Путин на связи из космоса. Трампа импичат. Наша мировая коммуналка - "Заповедник", выпуск 103, 22.12.19 23.12.2019

Заслуженный космонавт Путин, пребывая в космосе, отвечает на острые вопросы. Или не отвечает… Музыкальный номер от Трампа, Мелании и Помпео о подлых кознях нижней палаты Конгресса США. Последние мировые новости в живописном изображении обитателей политической коммунальной квартиры Меркель, Джонсона, Путина, Трампа, Си, Лаврова, Медведева и Лукашенко. Смотрите в 103-м выпуске "Заповедника"!
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