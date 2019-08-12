Больничные клоуны продолжают смешить детей (фото)

Некоторых своих юных друзей-пациентов клоунесса Витамин из Потсдама знает уже много лет. Сейчас во время пандемии коронавируса она общается с ними через интернет.
Потсдам / Котбус • Некоторое время назад мы рассказывали о том, как в немецких больницах работают смехотерапевты - клоуны в белых халатах. Визиты они обычно совершают в детские больницы и детские отделения онкологических, кардиологических и других клиник, в которых юные пациенты находятся подолгу - проходят длительное и сложное лечение. Сейчас из-за карантинных мер во время пандемии коронавирусной инфекции прямой доступ в медицинские учреждения для них закрыт.
Несмотря на действующие ограничения, больничные клоуны в Германии продолжают оказывать психологическую поддержку детям, совершая виртуальные визиты, как это делает, например, в Бранденбурге клоунесса Витамин, она же - Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" (Lachen hilft). В проведении таких видеоконференций и звонков на месте ее поддерживает медицинский персонал.
Некоторых своих друзей-пациентов Уте фон Кёрбер знает уже много лет. "Дети сейчас могут увидеть, как я живу, так сказать, заглянуть ко мне домой, и в этом тоже есть что-то хорошее", - поделилась клоунесса в разговоре с корреспондентом агентства dpa. И все же она надеется как можно скорее вернуться в больницы, так как прямое общение в таких ситуациях все же ничем не заменишь.
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