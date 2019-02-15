 Болтон узнал о тайных переговорах генералов и оппозиции в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2019

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Мир

Болтон узнал о тайных переговорах генералов и оппозиции в Венесуэле

Вашингтон расширил санкции против Каракаса, внеся в черный список пять венесуэльских граждан.

Джон Болтон

Джон Болтон

Представители военного командования Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией, поддерживающей временного президента страны Хуана Гуайдо. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в интервью Fox News, которое телеканал показал в эфире в пятницу, 15 февраля.

"Ключевые генералы, ведущие силы, поддерживающие (главу Венесуэлы Николаса. - Ред.) Мадуро, находятся в постоянном диалоге с оппозицией", - отметил он. "СМИ этого не видят, это происходит неявно. Тем не менее диалог ведется", - подчеркнул Болтон.

По его утверждению, в Венесуэле - порядка двух тысяч генералов, что больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.

Ранее на сторону Гуайдо перешли генерал ВВС Франсиско Янес и полковник Рубен Пас Хименес.

США расширили санкции

В пятницу, 15 февраля, Вашингтон расширил санкции против Каракаса, внеся в черный список пять венесуэльских граждан. Так, в него попали министр нефтяной промышленности, занимающий также пост главы государственной нефтегазовой компании PDVSA, Мануэль Кеведо.

Контекст

Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

Кроме того, в перечень были включены глава Национальной разведслужбы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и руководитель Главного управления военной контрразведки Иван Рафаэль Эрнандес Дала.

В конце января Болтон посоветовал главе Венесуэлы Мадуро принять предложение об амнистии, которое сделал ему лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо, признанный многими странами мира временным президентом. Любой, кто готов встать на сторону конституции и восстановить конституционный порядок, может рассчитывать на освобождение от наказания, заявил Гуайдо.

Смотритетакже:

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

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    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

Ссылки в интернете

Видео Fox News

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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно  

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone  

Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом  

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