Болельщики ЦСКА готовят коллективный иск к властям Рима

Фанаты ЦСКА недовольны тем, что власти Италии возлагают ответственность за аварию на эскалаторе в римском метро на самих болельщиков. В результате инцидента получили травмы 16 россиян.
Клуб болельщиков футбольного клуба ЦСКА Red-Blue World объявил о подготовке коллективного иска к властям Рима из-за аварии на эскалаторе метро, в результате которой получили травмы 16 россиян, приехавших на матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома". В заявлении, обнародованном на сайте клуба в среду, 24 октября, фанаты выражают недовольство тем, что власти Италии и Рима еще до проведения расследования возложили ответственность за случившееся на самих болельщиков, которые, по их словам, "прыгали и танцевали на ступенях эскалатора".
Так, отмечается в документе, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил в эфире итальянской радиостанции RTL, что в аварии виновны "десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак", добавив, что "эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали". В заявлении фанатов ЦСКА, однако, подчеркивается, что "в адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия", по словам которых "никаких танцев, прыжков и бардака на эскалаторе не было".
В подтверждение своей версии фанаты выложили на сайте Red-Blue World видеозапись, на которой видно, что ехавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА спокойно спускались вниз. В своем заявлении болельщики просят очевидцев присылать им фото и видеозаписи с места происшествия, а пострадавших - сохранять все справки и выписки, полученные во время лечения.
Болельщики также ссылаются на информацию в итальянских СМИ, согласно которой обрушившийся эскалатор являлся аварийным с 2016 года, и на нем не проводились профилактические работы с 2015 года. Они призвали опубликовать запись с камеры видеонаблюдения, которую отчетливо видно на фото и видео.
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