 Более 70 процентов немцев поддерживают ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.01.2019

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Германия

Более 70 процентов немцев поддерживают "Северный поток-2"

Большинство немцев не согласны с тем, что новый газопровод сделает ФРГ зависимой от России. В попытках США сорвать "Северный поток-2" они видят сугубо экономическую подоплеку, свидетельствуют данные опроса.

Приемная станция газопрвода Северный поток-2 в Лубмине, ФРГ

Приемная станция газопрвода "Северный поток-2" в Лубмине, ФРГ

Строительство газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию, одобряет подавляющее большинство немцев, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 21 января, данные опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Как показал опрос, 67 процентов немцев не разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. В целом, 73 процента опрошенных одобряют строительство газопровода, лишь 16 процентов выступают против.

Контекст

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал в интервью DW новые санкции, которые угрожают ввести США против фирм-участниц североевропейского газопроводного проекта. (11.01.2019)

Давление на правительство ФРГ с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2" продолжает расти. Но возможно ли еще это или точка невозврата пройдена? (13.12.2018)

Недоверие к аргументам Трампа

К предостережениям Трампа всерьез относятся лишь сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), приверженцы всех других политических партий ФРГ не доверяют аргументам американского президента. 90 процентов опрошенных убеждены в том, что Трамп лишь пытается сделать Европу рынком сбыта для американского сжиженного газа.

"Немцы прекрасно понимают, что конфликт вокруг "Северного потока-2" вызван не политическими, а экономическими причинами", - констатировал в интервью RTL глава института Forsa Манфред Гюльнер (Manfred Güllner).

Опрос также показал, что 77 процентов немцев считают угрозы посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", шантажом, а 91 процент называет их "необычными и неуместными".

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    Автор: Андрей Гурков


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Северный поток-2 и угрозы США: Берлин возмущен давлением на немецкие фирмы – DW Новости (14.01.2019)

 

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

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