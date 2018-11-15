Более 600 человек в Калифорнии числятся пропавшими без вести из-за пожара

В результате опустошительных лесных пожаров в американском штате Калифорния списки пропавших без вести увеличились до 631 человека. Об этом сообщил в четверг, 15 ноября, шериф Кори Хони. Ранее местные власти заявляли о вдвое меньшем числе без вести пропавших.

В то же время спасатели обнаружили еще семь тел. Таким образом, официально общее количество жертв пожаров в штате достигло 63 человек. Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается: власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

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