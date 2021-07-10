Более 50 человек погибли при пожаре в больнице в Ираке

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия на юге Ирака возросло до 52, сообщил во вторник, 13 июля, представитель министерства здравоохранения Хайдар Аль-Замили. Еще 22 человека получили ожоги различной тяжести и отравления угарным газом.

Пожар в медучреждении вспыхнул накануне вечером. Предположительно, его причиной мог стать взорвавшийся баллон с кислородом.

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казими созвал экстренное заседание правительства и объявил о расследование на высоком уровне, которое должно установить все обстоятельства и причины пожара. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар и главврач больницы арестованы. В провинции объявлено чрезвычайное положение.

Подобная трагедия произошла в апреле 2021 года в Багдаде. В результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб", где были размещены пациенты, инфицированные коронавирусом, погибли 82 человека, не менее 110 пострадали.

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