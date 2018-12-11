 Более 40 процентов россиян заявили, что никогда не читали конституцию | Новости из Германии о России | DW | 12.12.2018

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Россия

Более 40 процентов россиян заявили, что никогда не читали конституцию

76 процентов россиян полагают, что власти России соблюдают Конституцию РФ. При этом 42 процента респондентов заявили, что никогда не читали основной закон России, выяснили социологи "Левада-центра".

Рука на конституции

Более 40 процентов россиян заявили, что никогда не читали Конституцию РФ. На соответствующий вопрос отрицательно ответили 42 процента респондентов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", обнародованные в среду, 12 декабря.

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При этом, как выяснили социологи, 76 процентов россиян полагают, что власти России соблюдают основной закон страны. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 18 процентов опрошенных.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. В 1994 году день 12 декабря был объявлен государственным праздником и нерабочим днем. Однако в 2004 году Госдума приняла поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым с 2005 года День Конституции 12 декабря перестал быть выходным днем и был причислен к памятным датам России.

В нынешнем году в России вновь зазвучали призывы сделать День Конституции праздничным нерабочим днем.

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    Автор: Елена Барышева


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