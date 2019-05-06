 Более 145 тысяч человек подписали петицию о запрете полетов SSJ 100 | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2019

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Россия

Более 145 тысяч человек подписали петицию о запрете полетов SSJ 100

После авиакатастрофы в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, граждане требуют от властей РФ запретить полеты авиалайнера Sukhoi Superjet 100.

Самолет Sukhoi Superjet 100

В интернете набирает популярность петиция, призывающая власти РФ полностью прекратить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100 в России. На 14 часов мск во вторник, 7 мая, обращение на сайте Change.org подписали более 145 тысяч человек.

"Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", - написано в петиции, опубликованной вечером 5 мая после катастрофы самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.

Минтранс не намерен приостанавливать полеты SSJ 100

Между тем министерство транспорта РФ сообщило, что не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в Шереметьево. "Нет оснований", - заявил 6 мая глава ведомства Евгений Дитрих, отвечая на вопрос журналистов.

Контекст

Удар молнии едва ли мог стать причиной, приведшей к катастрофе самолета "Аэрофлота", аварийно приземлившегося в Шереметьево, уверен немецкий специалист по гражданской авиации. (06.05.2019)

Через 7 лет после начала производства SSJ100 жалобы на российский самолет не прекращаются. Правда, претензии авиакомпаний, использующих этот лайнер, обращены не к нему самому. (30.08.2018)

В тот же день второй по величине парка эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 - российская авиакомпания "Ямал" - отказалась от запланированной покупки 10 новых лайнеров этого типа. "Расходы на поддержание летной годности не позволяют наращивать парк" этих самолетов, заявил гендиректор компании Василий Крюк.

Вечером 5 мая пассажирский самолет SSJ-100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва-Мурманск, на борту находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. При посадке произошло возгорание фюзеляжа, сообщил СКР. Непосредственно после приземления по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа. 41 человек погиб. Плановое обслуживание самолета было проведено в апреле.

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    Автор: Ксения Сафронова


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