Более 130 знаменитостей в Германии призвали освободить Ассанжа

Более 130 немецких политиков, деятелей культуры и журналистов призвали Великобританию освободить из тюрьмы основателя платформы Wikileaks Джулиана Ассанжа, а правительство ФРГ - выступить в защиту Ассанжа, здоровье которого находится в "критическом состоянии". Разоблачитель, ожидающей решения о своей экстрадиции в США, "находится в изоляции и под наблюдением в излишне отягчающих условиях", которые могут поставить под угрозу его жизнь, говорится в обращении, представленном в четверг, 6 февраля, на пресс-конференции в Берлине и опубликованном газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Условия содержания Ассанжа в тюрьме не отвечают "основным принципам прав человека и правового государства", отмечают подписавшие послание.

Десять бывших федеральных министров

Среди авторов обращения - десять бывших федеральных министров Германии, в том числе экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), а также автор журналистских расследований Гюнтер Вальрафф (Günter Wallraff) и австрийская писательница, лауреат Нобелевской премии 2004 года Эльфрида Елинек.

Представляя обращение в Берлине совместно с Вальраффом, Габриэль заявил о политических мотивах в деле австралийского разоблачителя. Поэтому в отношении Джулиана Ассанжа не соблюдаются принципы верховенства закона, утверждает экс-министр, сославшись на разговор со спецпредставителем ООН по расследованию пыток Нильсом Мельцером, который ранее подготовил отчет о деле Ассанжа.

В свою очередь Вальрафф, являющийся инициатором обращения, отметил, что речь идет не только о самом Джулиане Ассанже, но и о защите свободы слова и свободы СМИ. Если журналистам и информаторам приходится опасаться, что за разоблачение государственных преступлений они могут заплатить тюрьмой или своей жизнью, то свобода СМИ находится под угрозой, заявил известный немецкий журналист.

Дело Ассанжа

48-летний разоблачитель отбывает тюремный срок в тюрьме для особо опасных преступников Белмарш под Лондоном. 1 мая 2019 года британский суд приговорил его к 50 неделям лишения свободы. Кроме того, Ассанж ожидает решения о возможной выдаче Соединенным Штатам, где его хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США. После того как Эквадор лишил Ассанжа убежища, в апреле 2019 года британская полиция арестовала его в посольстве, предъявив ордер, выданный в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке.

В конце ноября более 60 врачей заявили, что жизнь Ассанжа находится в опасности и что он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. По мнению медиков из восьми стран, разоблачителя необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку имеются "реальные опасения", что в тюрьме он "может умереть". Также в ноябре в Швеции прекращено расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании в 2010 году в связи с недостаточно убедительными доказательствами.

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