 Более 100 погибших в результате теракта в Пакистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Более 100 погибших в результате теракта в Пакистане

Террорист-смертник совершил подрыв в гуще людей, пришедших на предвыборный митинг. Ответственность за теракт взяли на себя боевики из экстремистской организации "Исламское государство"

На месте взрыва

На месте взрыва

В результате теракта на предвыборном митинге в пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 128 человек. И число погибших, очевидно, будет продолжать расти. Как заявил в пятницу, 13 июля, представитель региональных властей агентству dpa, "в больницах умирает все больше и больше людей.

Согласно предварительным данным взрыв на митинге унес жизни 85 человек. По различным оценкам, число раненных может составить до 180 человек. Согласно предварительным оценкам, теракт посреди большого скопления людей совершил террорист-смертник, подорвавший от 8 до 10 килограмм взрывчатки.

Контекст

Теракт в Лахоре и протесты религиозных фанатиков в Исламабаде - звенья одной цепи. Переход власти в Пакистане в руки радикальных исламистов - вопрос времени, полагают эксперты. (29.03.2016)

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье". (06.07.2018)

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики из экстремистской группировки "Исламское государство". Соответствующее заявление распространило подконтрольное группировке агентство "Амак". Впрочем, как часто бывало ранее, никаких доказательств своей причастности к этому преступлению экстремисты не привели.

Накануне выборов

Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент страны - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

За последнюю неделю это уже третий подобный теракт. В тот же день взрыв произошел на встрече избирателей в городе Банну. Погибли четыре человека, 39 пострадали. Ранее, 10 июля, 20 человек погибли и 62 получили ранения при взрыве, устроенном террористом-смертником во время собрания Народной национальной партии в Пешаваре. Среди погибших - лидер партии Харун Билур.

Парламентские выборы в Пакистане должны пройти 25 июля.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:58
Now live
00:58 мин

Нападение на полицейское училище в Пакистане

  • Afghanische Polizeikräfte Ausbildung durch deutsche Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    12-летняя миссия завершается

    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

  • Afghanistan Polizei Kabul 2013

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

  • Ausbildung afghanischer Polizisten durch deutsche Militärpolizei in Faisabad

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

  • Afghanistan Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


Контекст

Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Нападение на полицейское училище в Пакистане  

Теракт в аэропорту в Пакистане - нападение организовали исламские боевики  

Пакистан: парламентские выборы на фоне терактов  

Также по теме

Explosion in Kabul

При взрыве в Кабуле погибли не менее 11 человек 04.01.2018

Неизвестный привел в действие взрывное устройство вблизи группы полицейских, следивших за порядком во время демонстрации в столице Афганистана. В результате погибли 11 и пострадали более 20 человек.

Irak Selbstmordanschlag Autobombe Baghdad

Двойной теракт в Багдаде: множество погибших и раненых 10.09.2016

Возле торгового центра в иракской столице прогремели два взрыва. В результате погибли 13 человек, десятки получили ранения.

default

ИГ взяло на себя ответственность за двойной теракт в Иране 07.06.2017

Боевики совершили нападение на парламент в Тегеране. Одновременно на юге иранской столицы был атакован мавзолей аятоллы Хомейни. В обоих зданиях террористы привели в действие взрывные устройства.

Самые читаемые

Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу жестко отреагировать на заявления Трампа  

Как НАТО пережила саммит Трампа и не забыла об Украине и Грузии  

"Это были пытки": украинский ученый о плене в "ДНР" и жизни после  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно