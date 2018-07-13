Более 100 погибших в результате теракта в Пакистане

В результате теракта на предвыборном митинге в пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 128 человек. И число погибших, очевидно, будет продолжать расти. Как заявил в пятницу, 13 июля, представитель региональных властей агентству dpa, "в больницах умирает все больше и больше людей.
Согласно предварительным данным взрыв на митинге унес жизни 85 человек. По различным оценкам, число раненных может составить до 180 человек. Согласно предварительным оценкам, теракт посреди большого скопления людей совершил террорист-смертник, подорвавший от 8 до 10 килограмм взрывчатки.
Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики из экстремистской группировки "Исламское государство". Соответствующее заявление распространило подконтрольное группировке агентство "Амак". Впрочем, как часто бывало ранее, никаких доказательств своей причастности к этому преступлению экстремисты не привели.
Накануне выборов
Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент страны - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.
За последнюю неделю это уже третий подобный теракт. В тот же день взрыв произошел на встрече избирателей в городе Банну. Погибли четыре человека, 39 пострадали. Ранее, 10 июля, 20 человек погибли и 62 получили ранения при взрыве, устроенном террористом-смертником во время собрания Народной национальной партии в Пешаваре. Среди погибших - лидер партии Харун Билур.
Парламентские выборы в Пакистане должны пройти 25 июля.
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Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.
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В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.
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Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова