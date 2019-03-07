Более половины немцев хотят видеть 8 марта официальным праздником

Более половины немцев выступают за то, чтобы по примеру Берлина объявить Международный женский день 8 марта государственным праздником. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 8 марта, результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Согласно этим результатам, 54 процента респондентов хотели бы, чтобы остальная Германия последовала примеру Берлина, 34 процента выступают против этого. В столице ФРГ 8 марта в нынешнем году впервые объявлено нерабочим днем. В результате федеральное правительство с его министерствами фактически "закрыты". Вся остальная Германия сегодня трудится. Это - беспрецедентный случай в истории страны.

На вторую половину дня 8 маарта в центре Берлина запланирована демонстрация за равноправие женщин. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Борьба за равноправие женщин

"Как никакая другая дата, 8 марта символизирует долгий путь к равноправию полов. Для политики и общества это означает, что нужно продолжать борьбу за равноправие женщин. В этой сфере уже многое достигнуто, однако остается еще много неотложных задач", - заявил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller).

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэер (Annegret Kramp-Karrenbauer) в статье для газеты Passauer Neue Presse, опубликованной 8 марта, назвала "постыдной" долю женщин в рядах ее партии. Она выразила мнение, что ХДС выиграет выборы и останется народной партией лишь в том случае, если от нее будут баллотироваться "сильные женщины с их идеями и правдой жизни".

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