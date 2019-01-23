Болгария лишила гражданства спонсора кампании Собчак

Власти Болгарии лишили гражданства российского мультимиллионера Сергея Адоньева из-за тюремного срока в США более чем двадцатилетней давности. Об этом сообщили в среду, 23 января, в министерстве юстиции Болгарии. Основанием для этого решения стал тюремный срок в 20 месяцев за участие в мошеннической схеме с кубинским сахаром, к которому Адоньев был приговорен в США в 1997 году.

Кроме того, власти Болгарии объявили, что отказываются от практики предоставления иностранцам болгарского гражданства в обмен на инвестиции. Адоньев получил гражданство, пообещав вложить в экономику Болгарии 10 млн евро.

Однако он не стал покупать в Болгарии недвижимость, а вместо этого зарегистрировал в Пловдиве фирму в квартире разыскиваемого Интеполом торговца оружием. К отказу от практики предоставления гражданства за инвестиции призывала и Еврокомиссия.

Сергей Адоньев, по данным Forbes, обладает состоянием в 700 млн долларов. Он спонсорировал президентскую кампанию Ксении Собчак, был сооснователем института "Стрелка" и телекоммуникационной компании Yota.

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