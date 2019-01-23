 Болгария лишила гражданства спонсора кампании Собчак | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2019

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Россия

Болгария лишила гражданства спонсора кампании Собчак

Российский миллионер Сергей Адоньев был лишен болгарского гражданства из-за давнего тюремного срока за мошенничество в США. Болгария отказалась от практики предоставления гражданства за инвестиции.

Сергей Адоньев (справа)

Сергей Адоньев (справа)

Власти Болгарии лишили гражданства российского мультимиллионера Сергея Адоньева из-за тюремного срока в США более чем двадцатилетней давности. Об этом сообщили в среду, 23 января, в министерстве юстиции Болгарии. Основанием для этого решения стал тюремный срок в 20 месяцев за участие в мошеннической схеме с кубинским сахаром, к которому Адоньев был приговорен в США в 1997 году.

Контекст

Евросоюзу необходимы более строгие правила предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции. Подобные программы могут привлечь зарубежных коррупционеров. (10.10.2018)

Многие государства ЕС предоставляют гражданство в обмен на инвестиции. Однако планы Мальты возмутили депутатов Европарламента. Почему, разбиралась DW. (27.01.2014)

Кроме того, власти Болгарии объявили, что отказываются от практики предоставления иностранцам болгарского гражданства в обмен на инвестиции. Адоньев получил гражданство, пообещав вложить в экономику Болгарии 10 млн евро.

Однако он не стал покупать в Болгарии недвижимость, а вместо этого зарегистрировал в Пловдиве фирму в квартире разыскиваемого Интеполом торговца оружием. К отказу от практики предоставления гражданства за инвестиции призывала и Еврокомиссия.

Сергей Адоньев, по данным Forbes, обладает состоянием в 700 млн долларов. Он спонсорировал президентскую кампанию Ксении Собчак, был сооснователем института "Стрелка" и телекоммуникационной компании Yota.

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    Приезжайте в Пловдив - не пожалеете!

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

Одной из культурных столиц Европы 2019 года стал болгарский город Пловдив - один из древнейших на континенте. Но интересен и знаменит он не только своими древностями. (11.01.2019)  

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