Болгария готова выделить больше денег на завод VW

Болгария готова выделить больше денег германскому автоконцерну Volkswagen (VW) в конкурентной борьбе с Турцией. Чтобы выиграть тендер на строительство нового завода VW, София готова удвоить предлагаемые субсидии, заявил глава НПО, лоббирующей интересы автопроизводителей, Automotive Cluster в Софии - бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном во вторник, 15 октября.

"Мы нашли способ предложить концерну Volkswagen от 250 до 260 млн евро, вместо 135", - сказал он. По словам Плевнелиева, концерну VW уже направлено соответствующее предложение, но ответа пока не получено.

Президент Automotive Cluster в Болгарии особо отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железным и автомобильным дорогам, София предлагает VW 800 млн евро. Он заверил, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.

Автоконцерн Volkswagen, в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии, заморозил планы строительства нового завода в окрестностях турецкого города Измир.

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