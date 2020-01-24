 Болгария высылает двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2020

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Россия

Болгария высылает двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Посол РФ в Болгарии был вызван в МИД в Софии, где ему вручили ноты об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства и нежелательным лицом - работника торгового представительства.

Посольство РФ в Софии

Посольство РФ в Софии

Власти Болгарии высылают из страны двух российских дипломатов в связи с подозрениями в шпионаже. В пятницу, 24 января, посол РФ был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата, а также об объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым лицом в соответствии с Венской конвенцией, сообщило диппредставительство РФ в Софии.

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"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - указало посольство на своей странице в Facebook. Одновременно в заявлении указывается, что "российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер".

Посольство РФ выступило с критикой

Одновременно посольство раскритиковало "решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства". Этот шаг "не соответствует традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", отмечается далее. При этом посольство не уточнило, в какие сроки дипломаты должны покинуть Болгарию. Между тем ТАСС сообщает, что в отношении двух российских дипломатов прокуратура Болгарии завела дело о шпионаже.

Ранее болгарское издание "Фокус" со ссылкой на заявление главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой сообщило о вероятном объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с подозрениями в шпионаже. "Мы получили письма из прокуратуры, в которых есть информация о подозрениях. Мы примем меры, которые должны предпринять, и с наибольшей долей вероятности объявим их персонами нон грата", - цитирует издание слова Захариевой.

В начале декабря 2019 года Россия выдворила болгарского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Болгарии российского дипломата, обвиненного в шпионаже. При этом МИД РФ сослался на принцип взаимности. В конце октября 2019 года София выслала сотрудника российской дипмиссии после того, как тот проигнорировал просьбу покинуть Болгарию по результатам расследования, подтвердившего, что он занимался шпионажем в государстве ЕС. 

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