Бойцовские собаки в Германии: суровые питомцы - жесткие правила

В России планируют изменить правила содержания и регистрации потенциально опасных животных дома, в том числе и бойцовских собак. Соответствующие поправки к закону "О ветеринарии" в Госдуму в конце мая внес комитет по экологии и охране окружающей среды. Если законопроект утвердят, в России будет разработан и утвержден перечень "собак потенциально опасных пород". Владельцы таких животных должны будут в обязательном порядке зарегистрировать своих питомцев. Правда, каких-либо ограничений при содержании таких собак, помимо их выгула в наморднике и на поводке, проект закона не предусматривает.

Правила содержания бойцовских собак в Германии гораздо строже. Помимо общенационального закона, почти во всех федеральных землях дополнительно существуют свои правила содержания таких собак, утвержденные земельными парламентами. Какие именно породы считаются бойцовскими? Что должны знать их владельцы? Отличаются ли условия содержания таких четвероногих питомцев в разных федеральных землях? DW попыталась дать подробный обзор и ответить на самые важные вопросы.

Что такое бойцовская собака?

Собачьи бои до сих пор разрешены во многих странах Азии

Официального понятия "бойцовская собака" не существует. Международно признанным считается термин "собака опасной породы". Тем не менее "бойцовскими" обычно называют собак пород, использовавшихся в конце 18 века - начале 19 века в собачьих боях.

Чтобы сделать схватки более кровавыми и зрелищными, владельцы участвовавших в поединках животных начали скрещивать бульдогов с терьерами. В результате были выведены физически более сильные, агрессивные и нечувствительные к боли породы. Сегодня опасными в Германии считаются собаки тех пород, которые чаще других нападают или, как предполагается, способны напасть на человека.

Какие собаки в Германии относятся к бойцовским?

В ФРГ действует общенациональный закон о перевозке и ограничении на ввоз собак. В соответствии с ним, запрещается ввозить в Германию питбультерьеров, стаффордширских терьеров, американских стаффордширских терьеров, бультерьеров и метисов этих пород. Тем, кто нарушит этот закон, грозит наказание - от высоких денежных штрафов до лишения свободы. Исключения допускаются в тех случаях, когда хозяин животного может доказать, что владение именно этой собакой продиктовано насущной необходимостью - например, если собаки служат поводырями или спасателями. Кроме того, для содержания такой собаки необходимо разрешение, выданное полицией.

Что же касается других собак, признанных опасными, то в каждой федеральной земле действует свой закон об их ввозе и условиях содержания. Список опасных пород также варьируется в зависимости от федеральной земли. В большинстве случаев в него также входят стаффордширские терьеры, стаффордширские бультерьеры, питбули, бультерьеры и метисы этих пород. Но есть земли, в которых бойцовскими считаются гораздо больше пород, например, в Баварии их девятнадцать.

Питбули в Германии считаются собаками опасной породы

Кроме того, в некоторых землях список подразделяется на две категории: породы, внесенные в первую, считаются опасными, во вторую - потенциально опасными. Разрешение на содержание собак, относящихся к первой категории, выдается лишь в виде исключений - при наличии документа о насущной необходимости и свидетельства о компетентности хозяина, которое выдается полицией. Породы, входящие во вторую категорию, содержать разрешается, но только при выполнении ряда условий и ограничений.

К примеру, в Бранденбурге и Гамбурге во вторую категорию включены ротвейлеры, мастино неаполитано и мастифы, в Баварии - кане-корсо, аргентинские и бордосские доги, американские бульдоги. В Берлине, Бремене, Гессене, Саксонии и еще некоторых землях разделения на категории нет. В Тюрингии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне списков бойцовских собак нет. В этих федеральных землях поводом для того, чтобы признать собаку опасной, является не ее принадлежность к определенной породе, а проявление конкретным животным признаков повышенной агрессии.

Какие документы необходимы для содержания бойцовской собаки?

Владелец собаки, внесенной в список опасных пород, должен иметь документ, подтверждающий его компетентность в обращении со своим питомцем, так называемые "права на выгул собаки" (Sachkundenachweis или Hundeführerschein). Помимо этого, необходимо заключить особую страховку от ответственности за причинение вреда другим лицам (Haftpflichtversicherung) и поставить животное на учет в земельном центре регистрации собак.

Собак опасных пород можно выгуливать только в наморднике и на поводке

За владение бойцовскими собаками взимается повышенный налог, сумма которого варьируется не только в пределах страны, но и одной федеральной земли. К примеру, в Дюссельдорфе, который находится в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, налог на обычную собаку составляет 96 евро в год, а на бойцовскую - 600 евро в год. В Дортмунде, расположенном в той же федеральной земле, годовой налог на обычную собаку составляет 156 евро, на бойцовскую - 468 евро.

Собак опасных пород необходимо выгуливать только на поводке и в наморднике, животное должно быть кастрировано или стерилизовано, с ним нельзя посещать публичные мероприятия и места массового скопления людей. Кроме того, владелец собаки должен быть совершеннолетним. Штрафы за несоблюдение правил содержания весьма суровые - до 10 тысяч евро.

Права на выгул собаки - что это?

Свидетельство о компетентности или права на выгул собаки - это документ, подтверждающий наличие у владельца навыков и умений, необходимых для содержания собаки. Для того, чтобы получить такую "корочку", нужно сдать экзамен, состоящий из двух частей: теоретической и практической.

В первой необходимо ответить на ряд вопросов с несколькими вариантами ответов, во второй хозяин должен показать, что он в состоянии справиться со своей собакой во всех ситуациях, и она не представляет опасности для окружающих. Экзамен принимают специально обученные инструкторы в полиции или клубах собаководства, он длится около часа и стоит от 60 до 130 евро.

Что такое экзамен на поведение собаки?

Чтобы получить разрешение на содержание собаки опасной породы, ее владельцу, помимо свидетельства о компетентности, необходимо пройти со своим питомцем тест на поведение собаки (Wesenstest). Экзамен состоит из трех частей, в каждой из которых специально обученные кинологи наблюдают за поведением животного в различных стрессовых ситуациях. Решающее значение имеет послушание собаки.

Проверяется реакция животного на пристальный взгляд в глаза, окрик постороннего человека, на встречу с человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, с бегуном, велосипедистом, движущейся детской коляской или другой собакой. Чтобы сдать этот экзамен, собака не должна проявлять ни малейших признаков агрессии. В этом случае владельцу животного выдается сертификат, свидетельствующий, что его питомец не представляет опасности для окружающих.

В противном случае инструктор или ветеринарный врач должен решить, поддается ли собака дополнительной тренировке, должна ли она пройти специальную "терапию" или ее необходимо конфисковать. Тест нужно проходить каждые два года, его цена варьируется в зависимости от региона.

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