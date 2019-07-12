 Боец Нацгвардии Украины осужден за убийство итальянского фоторепортера в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 12.07.2019

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Украина

Боец Нацгвардии Украины осужден за убийство итальянского фоторепортера в Донбассе

Итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли стал первым журналистом, погибшим во время конфликта в Донбассе. Он вместе с переводчиком попал под обстрел в мае 2014 года.

Паспорт убитого итальянского журналиста Андреа Роккели, найденный вблизи Славянска

Паспорт убитого итальянского журналиста Андреа Роккели, найденный вблизи Славянска

Боец украинской Нацгвардии 29-летний Виталий Маркив приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Такое решение принял суд итальянского города Павия в пятницу, 12 июля. Сторона обвинения настаивала на 17 годах тюрьма, адвокаты Маркива - на оправдательном приговоре.     

Контекст

В интервью DW президент Украины рассказал про следующие шаги Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, контакт с жителями неподконтрольных территорий и свои ожидания от Запада. (05.07.2019)

И в Евросоюзе, и в Украине очень хотят провести саммит именно сейчас. Эксперты и украинские политики надеются, что декларация по его итогам будет содержать много приятного для Киева. (07.07.2019)

Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов, были убиты вблизи поселка Андреевка под Славянском в Донецкой области в мае 2014 года. По свидетельству очевидца, французского фотографа Уильяма Рогелона, недалеко от железнодорожного переезда они вчетвером вместе с местным таксистом попали то ли под минометный, то ли под гранатометный обстрел. Роккелли, освещавший захват местных органов власти вооруженными пророссийскими сепаратистами и первые боевые действия, стал первым погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе журналистом.

Маркива задержали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. По данным украинского следствия, гибель Роккелли и Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.

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