 Боевики ИГ напали на погранзаставу в Таджикистане | Таджикистан | DW | 06.11.2019

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Таджикистан

Боевики ИГ напали на погранзаставу в Таджикистане

Не менее 17 человек погибли при нападении на погранзаставу в Таджикистане. Боевики ИГ проникли с территории Афганистана.

Таджикская граница (фото из архива)

Таджикская граница (фото из архива)

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в ночь на среду, 6 ноября, напали на пограничную заставу в Таджикистане. Террористы проникли на территорию Таджикистана с афганской стороны, из провинции Кундуз. В результате нападения погиб один военнослужащий и один сотрудник милиции Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе пограничных войск, вооруженная группа, состоящая из 20 человек в масках, около половины четвертого ночи напала на погранзаставу "Ишкобод".

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На спорном участке границы с обеих сторон отведена военная техника и военнослужащие. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении строительства на спорных территориях. (19.09.2019)

"В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны", - говорится в сообщении. Кроме того, МВД Таджикистана сообщило, что в результате операции силовых структур также были уничтожены четыре автомобиля нападавших.

В середине сентября на границе Таджикистана и Киргизии произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погиб один киргизский пограничник и около десяти человек было ранено. Инцидент произошел в районе киргизского села Максат. Стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. Сообщается, что со стороны Таджикистана велся минометный огонь. Об огнестрельных ранениях своих граждан сообщают представители как Таджикистана, так и Киргизии.

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    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев


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