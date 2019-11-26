 Богатый улов: в немецких реках ″завелись″ электросамокаты (фото) | Кадр дня | DW | 23.01.2020

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Кадр за кадром

Богатый улов: в немецких реках "завелись" электросамокаты (фото)

Посмотрите, что можно найти на дне реки Майн во Франкфурте.

Франкфурт-на-Майне

Франкфурт-на-Майне • В Германии, как известно, есть два Франкфурта. Один - на Майне в земле Гессен, другой - на Одере в Бранденбурге. Эта фотография была сделана в первом из них, где специальная фирма сейчас занимается очисткой дна реки от разного мусора.

Ржавые велосипеды можно рассматривать в качестве своего рода "традиционных" обитателей немецких рек - во всяком случае, около городских набережных. Однако в последнее время здесь появился новый, так сказать, инвазивный вид - электрические самокаты, официально допущенные для эксплуатации на немецких дорогах летом прошлого года. На дно они попадают вследствие вандализма.

Набережная Майна в центре Франкфурта

Набережная Майна в центре Франкфурта

Если велосипеды, как правило, скидывали и скидывают в реки ради забавы и под покровом ночи какие-нибудь подвыпившие представители молодого поколения, то электрические скутеры, принадлежащие прокатным фирмам, обычно становятся жертвами тех, кто считает, что им в принципе нет места на и без того переполненных городских улицах. При этом, попав в воду, они представляют большую угрозу для окружающей среды - из-за опасных веществ, содержащихся в аккумуляторах. Отметим также, что за умышленную порчу чужого имущества немецкое уголовное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет или денежный штраф.

Смотрите также: 

  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электровелосипеды

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

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Какой электротранспорт предпочитают немцы  

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Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

Велодорожка, которая производит электричество  

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