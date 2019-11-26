Богатый улов: в немецких реках "завелись" электросамокаты (фото)

Франкфурт-на-Майне • В Германии, как известно, есть два Франкфурта. Один - на Майне в земле Гессен, другой - на Одере в Бранденбурге. Эта фотография была сделана в первом из них, где специальная фирма сейчас занимается очисткой дна реки от разного мусора.

Ржавые велосипеды можно рассматривать в качестве своего рода "традиционных" обитателей немецких рек - во всяком случае, около городских набережных. Однако в последнее время здесь появился новый, так сказать, инвазивный вид - электрические самокаты, официально допущенные для эксплуатации на немецких дорогах летом прошлого года. На дно они попадают вследствие вандализма.

Набережная Майна в центре Франкфурта

Если велосипеды, как правило, скидывали и скидывают в реки ради забавы и под покровом ночи какие-нибудь подвыпившие представители молодого поколения, то электрические скутеры, принадлежащие прокатным фирмам, обычно становятся жертвами тех, кто считает, что им в принципе нет места на и без того переполненных городских улицах. При этом, попав в воду, они представляют большую угрозу для окружающей среды - из-за опасных веществ, содержащихся в аккумуляторах. Отметим также, что за умышленную порчу чужого имущества немецкое уголовное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет или денежный штраф.

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